Mưa xối xả nhiều giờ, Quảng Ninh và Lai Châu đối mặt nguy cơ lũ quét

Đêm qua và sáng sớm nay (18/5), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 17/5 đến 3h ngày 18/5 có nơi trên 100mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249mm, Nga Sơn (Than Hóa) 127,4mm…

Hôm nay, mưa lớn tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước. Cụ thể, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Hôm nay (18/5), mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều nơi, Quảng Ninh và Lai Châu nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại hàng loạt xã, phường.

Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, tuy nhiên, mưa tập trung phần lớn vào chiều tối và đêm.

Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong 3-6 giờ tới, Quảng Ninh và Lai Châu hứng mưa diện rộng. Lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Quảng Ninh dao động 30-60mm, có nơi trên 80mm, ở Lai Châu 5-15mm, có nơi trên 15mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc hai tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã phường ở Quảng Ninh, Lai Châu trong 6 giờ tới.

Lai Châu: Mường Khoa, Nậm Tăm, phường Tân Phong, Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Pa Tần, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Bản Bo, Bum Nưa, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, phường Đoàn Kết, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải.

Quảng Ninh: Đầm Hà, Đường Hoa, phường Bình Khê, phường Uông Bí, phường Việt Hưng, phường Hoành Bồ, phường Cửa Ông, phường Mông Dương, Thống Nhất, Kỳ Thượng, Hải Hoà, Hải Lạng, Điền Xá, Quảng Đức, Hải Ninh.

"Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiến nghị.

Mưa lớn cục bộ còn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển cũng đang mưa ở nhiều khu vực. Ngày và đêm 18/5, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.