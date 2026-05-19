Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên ở Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ TP Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên (trong đó, Huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 36 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 12 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 38 đảng viên).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho 19 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng; là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến; là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

"70 năm, 75 năm, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường rất dài. Chặng đường ấy gần như đi qua những bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam; từ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đến công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Có những năm tháng đầy khói lửa; có những thời kỳ rất khó khăn, thử thách; có những lúc người cộng sản phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hằng ngày", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong số các cụ, các bác, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng dịp này, có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

Dù ở đâu, làm gì, các đồng chí đều có điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

"Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Đảng viên lão thành là chỗ dựa tinh thần tin cậy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, nhìn vào các đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một Đảng muốn lãnh đạo được Nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình, nâng mình lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống Nhân dân.

Muốn làm được những việc lớn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, Nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

"Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Khẳng định 8.511 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng trong đợt trao dịp 19/5 là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tự hào phải luôn đi liền với trách nhiệm.

Hà Nội phải làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, mỗi cán bộ, đảng viên. Thành phố phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Mỗi lối sống mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là một tấm gương thuyết phục, lan toả nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cụ, các bác, các đồng chí. Đây không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô.

"Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Đảng đã lớn lên từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà hy sinh, vì Nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.