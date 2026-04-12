Hơn nửa tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối suýt bị tuồn vào thị trường

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên, mới đây Đội QLTT số 1 phát hiện, xử lý, buộc tiêu hủy 570kg lòng lợn không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, số hàng này được phát hiện khi đang trên đường đem tiêu thụ.

Theo đó, Đội QLTT số 1 chủ trì phối hợp với Công an xã Yên Mỹ và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên) và Trạm kỹ thuật Nông nghiệp cơ sở Yên Mỹ, tiến hành kiểm tra ô tô tải BKS 29C - 226.92 do ông N.D.H (trú tại Tổ 14, Công Đồng Mai, phường Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển và cũng là chủ hàng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô đang vận chuyển 570kg lòng lợn. Đáng chú ý toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu phân hủy chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được ông H mang đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số lòng lợn vi phạm và phạt chủ hàng số tiền 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định ông N.D.H (chủ hàng) có hành vi vi phạm hành chính: Vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh (vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y).

Đội trưởng Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10 triệu đồng và buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số lòng lợn nói trên.