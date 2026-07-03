Hơn 50 năm tìm kiếm, gia đình liệt sĩ nhận tin nhờ giám định ADN

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhờ vào kết quả giám định ADN mà nhiều gia đình liệt sĩ ở địa phương nhận được thân nhân. Trong đó, có gia đình nhận được phần mộ thực của liệt sĩ sau nhiều năm đi lại thắp nhang cho mộ người khác do nhận nhầm phần mộ.

Trong số đó có gia đình ông Trịnh Văn Tuấn (xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa), có hai người anh là liệt sĩ Trịnh Quang Hữu (hy sinh năm 1968) và liệt sĩ Trịnh Quang Lâm (hy sinh năm 1971). Suốt nhiều năm, hành trình tìm kiếm nơi an nghỉ của hai liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở, day dứt của những người thân trong gia đình.

Thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ - bước quan trọng trong hành trình xác định danh tính bằng chứng cứ khoa học. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo gia đình, sau bao năm dò hỏi thông tin, lần theo từng dòng hồ sơ, từng lời nhân chứng, gia đình tìm được một phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước (nay thuộc TP Đồng Nai) và tin rằng đó là nơi an nghỉ của liệt sĩ Trịnh Quang Lâm.

Nhiều năm liền, những chuyến đi thắp hương, những giọt nước mắt đoàn tụ tưởng như khép lại hành trình kiếm tìm.

Tuy nhiên, từ kết quả giám định ADN, phần mộ mà gia đình vẫn hương khói suốt bao năm qua lại không phải của liệt sĩ Trịnh Quang Lâm. Kết quả đối sánh ADN cho thấy, liệt sĩ Trịnh Quang Lâm hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Cũng thông qua kết quả giám định ADN, cơ quan chức năng đối chiếu và giúp được gia đình của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Minh Dân, tỉnh Thanh Hóa) tìm thấy hài cốt sau hơn nửa thế kỷ.

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá đến từng địa phương để thu nhận mẫu ADN, góp phần nối gần hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Nhiều năm trước, từ lời kể của một số đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát tại chiến trường miền Nam, gia đình biết đến một phần mộ ở TP Cần Thơ có nhiều thông tin trùng khớp.

Mang theo niềm hy vọng lớn lao, thân nhân của liệt sĩ lặn lội vào tận nơi, đối chiếu hồ sơ, xác minh từng chi tiết. Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những dấu hiệu trùng khớp. Không có chứng cứ khoa học, không ai có thể khẳng định người nằm dưới phần mộ ấy chính là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát.

Đến tháng 7/2025, trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai, 2 thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được thu nhận mẫu máu để phục vụ giám định, đối sánh ADN.

Kết quả giám định cho thấy, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) khép lại hành trình kiếm tìm kéo dài hơn 50 năm của gia đình liệt sĩ.