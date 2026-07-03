Phát hiện hài cốt liệt sĩ và di vật trong quá trình giải phóng mặt bằng sân bay

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhĩ Hạ (xã Cửa Việt).

Lực lượng thuộc Đội 584 đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhĩ Hạ (xã Cửa Việt). (Ảnh: Xuân Diện)

Trước đó, trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng làm sân bay, công nhân phát hiện thấy di vật nên báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, Đội 584 tổ chức lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và quy tập được một hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình quy tập, Đội 584 tổ chức tìm kiếm phát hiện thấy nhiều xương bị xáo trộn. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm đế giày, hộp tiếp đạn Trung liên, lựu đạn chày, xẻng bộ binh, túi nylon tử sĩ, cúc áo bộ đội, thắt lưng, bát B52 và một số hiện vật khác. Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại xã Cửa Việt. (Ảnh: Xuân Diện)

Hiện nay, hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) để tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc.

Trước lúc kiểm tra, đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

Đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN trong thực hiện Chiến dịch ”500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin“.