Lợi thế tới ga đường sắt tốc độ cao và outlet hàng hiệu của The Sunrise Bay

(VTC News) -

Với lợi thế này, nhà đầu tư có thể tự tin đặt giá thuê cao hơn 20 - 30% nhưng vẫn bảo đảm “cháy phòng”.

Giá thuê cao hơn 20 - 30% mặt bằng chung nhờ đường sắt cao tốc

Theo đúc kết của Tokyo Housing, hãng môi giới bất động sản lớn tại Nhật Bản, giá trị của một căn hộ cho thuê không chỉ được quyết định bởi diện tích hay chất lượng xây dựng mà còn được đo bằng số phút đi bộ tới ga tàu.

Những căn hộ chỉ cách nhà ga khoảng 5 - 7 phút thường được xếp vào nhóm bất động sản cao cấp và có giá thuê cao hơn 30.000 - 80.000 yên/tháng, tương đương mức chênh lệch 20 - 30% so với các căn hộ cùng phân khúc nhưng cách ga tàu 10 - 15 phút di chuyển.

The Sunrise Bay là khu chung cư gần nhất với ga tàu đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long.

Xu hướng tại Nhật Bản sẽ sớm lặp lại tại đất mỏ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành vào cuối năm 2028. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Là cụm tòa căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long và cũng là khu cao tầng gần nhất với ga tàu, The Sunrise Bay đang nắm giữ ưu thế “nhất cự ly” mà rất ít dự án có được.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Giám đốc Dự án Công ty Mayhomes, cho biết, hiện các căn hộ một phòng ngủ tại Hạ Long đang có giá thuê trung bình khoảng 1,7 triệu đồng/ đêm (bao gồm cả ngày thường và dịp cao điểm). Nếu chiếu theo mô hình tại Nhật Bản, các căn hộ tại The Sunrise Bay có cơ sở để thiết lập mặt bằng giá thuê cao hơn 30% so với thị trường.

Tuy nhiên, giá thuê cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng công suất khai thác ổn định. Đây lại tiếp tục là thế mạnh của The Sunrise Bay khi dự án có thể chuyển hóa lượng du khách khổng lồ tới Hạ Long thành dòng khách lưu trú.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, địa phương đã đón hơn 21,28 triệu lượt du khách trong năm 2025. Chỉ cần khoảng 30% lượng khách này lựa chọn đường sắt tốc độ cao làm phương tiện di chuyển, ga Hạ Long đã có thể đón tới 6 triệu lượt du khách mỗi năm.

Với việc chỉ cách nhà ga vài phút đi bộ, The Sunrise Bay sẽ trở thành điểm lưu trú được hàng triệu du khách ưu tiên lựa chọn. Đây là yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư khai thác tối đa công suất phòng, tăng doanh thu và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Khu outlet hàng hiệu giữ chân “khách sộp” cho The Sunrise Bay

Nếu tuyến đường sắt tốc độ cao mang tới nguồn khách mới thì khu outlet hàng hiệu quy mô 6ha ngay tại nhà ga sẽ là yếu tố quyết định thời gian lưu trú và mức chi tiêu của dòng khách. Đây là hai yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả khai thác của bất động sản lưu trú.

Trên thế giới, outlet không đơn thuần là nơi mua sắm mà đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Theo The Guardian, outlet đã biến Bicester Village (Anh) từ một ngôi làng nhỏ yên ắng trở thành một khu trung tâm mua sắm có doanh thu tính theo mét vuông cao bậc nhất thế giới. Du khách tới đây thường dành khoảng 6 - 7 tiếng đồng hồ để mua sắm và ăn uống, từ đó kéo dài tổng thời gian lưu trú.

Hiện tại, không một dự án cao tầng nào tại Quảng Ninh nắm giữ lợi thế kép, vừa kế cận ga đường sắt tốc độ cao, vừa ngay cạnh trung tâm outlet hàng hiệu. Du khách trong và ngoài nước tới Hạ Long sẽ ưu tiên lưu trú tại The Sunrise Bay để vừa thuận tiện mua sắm tại outlet, vừa tận hưởng thiên đường vui chơi giải trí của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

The Sunrise Bay có pháp lý sổ đỏ lâu dài và được phát triển theo tiêu chuẩn Diamond cao cấp bậc nhất.

Không chỉ áp đảo về vị trí, The Sunrise Bay còn giải quyết bài toán an toàn tài chính cho nhà đầu tư bằng chính sách vô tiền khoáng hậu. Theo đó, đây sẽ là dự án hiếm hoi tiếp tục được Vinhomes áp dụng chính sách siêu hỗ trợ lãi suất đến hết ngày 31/8.

Cụ thể, khách hàng dùng đòn bẩy tài chính sẽ được hưởng mức lãi suất chỉ từ 0 - 5%/năm kéo dài tới 5 năm. Riêng với gói hỗ trợ thời hạn 18 - 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi, chủ đầu tư tiếp tục “khóa trần” lãi suất tối đa 9%/năm trong 2 năm tiếp theo. Ngay cả những gói vay mua nhà ở xã hội cũng không có được mức ưu đãi khủng cùng những đặc quyền “miễn nhiễm” với biến động vĩ mô như vậy.

The Sunrise Bay dự kiến được bàn giao vào quý III/2028, ngay trước thời điểm đường sắt tốc độ cao vận hành.

Không chỉ được kéo giãn áp lực dòng tiền lên tới nửa thập kỷ, nhà đầu tư tại The Sunrise Bay còn được cắt giảm chi phí vận hành khi được miễn 36 tháng phí quản lý căn hộ, giúp tối đa hóa lợi nhuận trong giai đoạn đầu khai thác cho thuê.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói chăm sóc sức khỏe từ Vinmec trị giá 100 triệu đồng, đồng thời được hưởng ưu đãi lên tới 0,9% từ chương trình VinClub.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của Quảng Ninh, giá trị của bất động sản sẽ không còn đơn thuần được quyết định bởi vị trí hướng biển hay trung tâm thành phố, mà bởi khả năng tiếp cận và giữ chân dòng khách mới.

Với vị trí ngay cạnh ga đường sắt tốc độ cao và outlet hàng hiệu, pháp lý sổ đỏ lâu dài, chuẩn bàn giao Diamond cùng chính sách hỗ trợ tài chính dài hạn, The Sunrise Bay hội tụ điều kiện hiếm có để trở thành tài sản tạo dòng tiền tiềm năng bậc nhất tại đất mỏ.