Cá lồng chết hàng loạt trên sông Lam: Đề nghị tỉnh làm rõ nguyên nhân

Ngày 4/5, UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Thủy sản đề nghị vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cá lồng chết hàng loạt trên sông Lam khiến người dân thiệt hại nặng.

Theo báo cáo, hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện tại nhiều lồng nuôi của người dân ở các thôn Kim Nhan 1, Thạch Sơn 3 và Đức Sơn 9.

Thống kê ban đầu cho thấy có 13 lồng bè bị ảnh hưởng, với nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá trắm cỏ, trắm đen, cá ngạnh, cá nghé, cá leo… Tổng khối lượng cá chết ước tính gần 7,7 tấn.

Chính quyền địa phương nhận định nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến sự thay đổi đột ngột của thời tiết hoặc tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

“Để người dân ổn định tâm lý và cuộc sống, địa phương đề nghị cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời có chính sách hỗ trợ các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại”, báo cáo nêu rõ.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết bất thường

Được biết, cá bắt đầu chết từ sáng sớm cùng ngày và diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn. Nhiều người nghi ngờ nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm bất thường, bởi trước đó hoạt động nuôi cá lồng trên khu vực này vẫn diễn ra ổn định.

Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Những nghi vấn liên quan đến nguồn xả thải từ các cơ sở sản xuất mới chỉ là phản ánh một chiều từ phía người dân.

Trước mắt, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ dân nhanh chóng thu hoạch số cá còn sống, đồng thời vớt, xử lý cá chết nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm lan rộng.