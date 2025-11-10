Cá chết nổi trắng bè sau bão số 13 ở Đắk Lắk

Ba ngày sau khi bão số 13 đi qua, Đầm Cù Mông (thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hoang tàn, mặt đầm phủ kín xác cá chết, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Hàng trăm bè nuôi trôi dạt, khung gỗ gãy vụn, lưới rách, phao nổi lênh đênh. Người dân thức trắng nhiều đêm để vớt cá.
Ông Nguyễn Thành Trung (50 tuổi) đứng thất thần nhìn mặt nước đầy xác cá, ông kể: "Tôi nuôi 40 bè cá chim và cá dìa, còn đúng một tháng nữa là bán cho thương lái, vậy mà bão cuốn đi hết. Mỗi con cá là mồ hôi, công sức mấy tháng trời của cả gia đình. Giờ bè không còn, cá cũng không còn, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Coi như tay trắng.”
Ông Trung kể, đêm bão đổ bộ, cả nhà ông phải chạy lên gò cao tránh. Đứng nhìn đầm nước cuộn sóng, ánh đèn pin lờ mờ hắt xuống, ông vẫn nghĩ mai trời quang sẽ còn vớt vát được ít cá. “Ai ngờ sáng ra nhìn mà muốn ngã quỵ. Nước đục ngầu, bè trôi tứ tán, cá thì phơi bụng trắng xóa. Cả đời nuôi cá, chưa bao giờ tôi thấy cảnh này.”
Cách đó không xa, anh Tô Văn Hiền (37 tuổi, thôn Chánh Lộc) cùng vợ vẫn đang cặm cụi gom những bao cá chết đưa lên bờ. Giọng anh khàn đặc vì thức mấy đêm liền: "Tôi có hơn 60 bè cá dìa. Giờ không còn cái nào nguyên vẹn. Bè bị sóng đánh tan, lưới rách, cá dập tróc hết vảy. Có sống cũng chẳng ai mua. Tôi chỉ biết đứng nhìn vốn liếng, công sức, niềm hy vọng, trôi hết. Bây giờ không biết phải bắt đầu lại từ đâu.”
Anh Hiền nói, những người nuôi cá ở đây ai cũng chung cảnh ngộ. Có người mất vài trăm triệu, có người mất cả tỷ. Điều khiến họ đau nhất là công sức và hy vọng vun vén suốt năm qua bị bão cuốn phăng trong một đêm. “Tối nào ra đầm cũng nghe tiếng cá đớp mồi, bây giờ nhìn mặt đầm mà ai cũng muốn khóc.”
Xác cá dìa đã bốc mùi, trôi dạt vào bờ.
Một số hộ dân cố gắng bán tháo những con cá còn sót lại sau bão với giá chỉ khoảng 50.000 đồng/kg, bằng một nửa so với giá bình thường (khoảng 100.000 đồng/kg), chỉ mong gỡ gạc được chút vốn liếng trước khi cá chết hết.
Theo UBND xã Xuân Lộc, bão số 13 đã khiến hơn 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 11 tỷ đồng.
Toàn tỉnh Đắk Lắk thiệt hại ban đầu khoảng 2.287 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bão và mưa lớn kéo dài từ ngày 4 – 7/11 cũng làm 3 người chết, 8 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà, công trình và diện tích cây trồng bị tàn phá.
