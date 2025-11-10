Cá chết nổi trắng bè sau bão số 13 ở Đắk Lắk

Anh Hiền nói, những người nuôi cá ở đây ai cũng chung cảnh ngộ. Có người mất vài trăm triệu, có người mất cả tỷ. Điều khiến họ đau nhất là công sức và hy vọng vun vén suốt năm qua bị bão cuốn phăng trong một đêm. “Tối nào ra đầm cũng nghe tiếng cá đớp mồi, bây giờ nhìn mặt đầm mà ai cũng muốn khóc.”