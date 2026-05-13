Mở rộng cơ hội thực hành cho sinh viên ngành cơ khí, nhiệt lạnh

Panasonic tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm HVAC thông qua việc bàn giao Trung tâm thực hành HVAC cho 2 trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực cơ khí và nhiệt lạnh, đồng thời trao tặng thiết bị đào tạo cho 5 trường cao đẳng trên toàn quốc.

Các trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, tích hợp hệ thống điều hòa không khí, thông gió và các giải pháp chất lượng không khí trong nhà - phù hợp với nhu cầu đào tạo và xu hướng phát triển của ngành hiện nay.

Thêm 2 trường đại học nhận phòng thí nghiệm HVAC.

"Thay vì chỉ học lý thuyết, giờ đây chúng em có cơ hội được tiếp cận trực tiếp và thực hành ngay trên thiết bị thực tế. Điều này giúp chúng em hiểu rõ hơn về nguyên lý vận hành, từ đó có thể nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển tư duy kỹ thuật và chủ động hơn trong quá trình học tập", bạn Phạm Thị Trà My, Sinh viên Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Panasonic cũng tài trợ thiết bị đào tạo cho 5 trường cao đẳng tại nhiều tỉnh thành gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM), Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (Hà Nội), Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng), Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế (Huế), Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Đồng Tháp), mở rộng cơ hội tiếp cận trực tiếp các hệ thống HVAC cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

Các trang thiết bị được trao tặng nhằm tạo ra môi trường học tập trực quan, giúp sinh viên được thực hành trên hệ thống thực tế và từng bước nâng cao kỹ năng chuyên môn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Việc được trang bị phòng thí nghiệm với các hệ thống hiện đại không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường thực hành, mà còn hỗ trợ giảng viên nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Qua đó, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường", PGS.TS Nguyễn Lê Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng chia sẻ.