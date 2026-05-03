Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao kỷ lục, vượt 1,2 triệu

Chia sẻ với VietNamNet, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, tính đến 17h ngày 3/5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.203.668.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%); thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%).

Trong số các thí sinh đã đăng ký, có 8.065 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,67%).

Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.186.513 (chiếm 98,57%); số thí sinh đăng ký trực tiếp là 17.158 (chiếm 1,43%).

GS. Huỳnh Văn Chương cho hay, số lượng đăng ký thi năm nay tính đến thời điểm này đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

“Năm nay số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,66%. Việc này cũng đã được dự báo, bởi các em mong muốn thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển đại học. Tỷ lệ đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ cũng cao - gần 350 nghìn thí sinh”, ông Chương nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm trước. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay, từ nay đến hết 17h ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát lại, điều chỉnh môn thi và các thông tin.

“Từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn hơn 1 tháng, các em cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, năm nay, dù xét tuyển theo phương thức nào, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cũng phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Các em cũng cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều kinh nghiệm và đánh giá được các phần kiến thức còn hạn chế, từ đó tập trung ôn tập kỹ hơn. Song, các em không nên quá lo lắng, cần tự tin vào kiến thức, năng lực của mình; tránh tự gây ra những áp lực không cần thiết. Thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi để thực hiện đúng và không để xảy ra sai sót, vi phạm không đáng có”, ông Chương chia sẻ.