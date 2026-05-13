Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên uống chanh leo mùa hè?

Chanh leo là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và thành phần dinh dưỡng đa dạng.

Quả chín vị chua ngọt hài hòa, hương thơm nhẹ giống nhóm trái cây họ cam quýt. Bên trong lớp vỏ cứng là phần ruột mềm cùng nhiều hạt nhỏ có thể ăn trực tiếp, dùng để pha nước uống hoặc kết hợp với các loại nước ép khác.

Nước chanh leo là thức uống giải nhiệt được nhiều người yêu thích vào mùa hè

Theo một số dữ liệu dinh dưỡng, một quả chanh leo (không tính phần vỏ bỏ đi) chứa:

Vitamin A: 11.5 mcg RAE

Kali: 63 mg

Magie: 5 mg

Vitamin C: 5,4 mg

Canxi: 2 mg

Sắt: 0.29 mg

Chất xơ: 1.9 g

Ngoài ra, chanh leo còn chứa phốt pho, niacin và vitamin B6 - những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Theo trang Medical News Today, việc bổ sung chanh leo hợp lý trong mùa hè có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Phần ruột chanh leo chứa nhiều chất xơ - thành phần quan trọng đối với chế độ ăn uống hằng ngày. Chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần duy trì đường ruột khỏe mạnh và hạn chế tình trạng táo bón.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và góp phần tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa bổ sung đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), lượng chất xơ khuyến nghị mỗi ngày là 34 g đối với nam giới từ 19-30 tuổi và 28 g đối với nữ giới cùng độ tuổi.

Nhờ chứa nhiều chất xơ, chanh leo có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón và duy trì sức khỏe tổng thể khi được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn uống.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù phần lớn các loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp, một số loại như dứa, dưa hấu hay dưa vàng vẫn có mức GI trung bình hoặc cao hơn. Trong khi đó, chanh leo là loại trái cây nhiệt đới có chỉ số GI thấp, nên thường không làm đường huyết tăng quá nhanh sau khi ăn. Vì vậy, loại quả này có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn uống cân bằng, kể cả với người cần kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Chanh leo chứa vitamin C - chất chống oxy hóa có vai trò hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Vitamin C cũng góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt hơn. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đủ vitamin C có thể liên quan đến khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Hỗ trợ cơ thể thư giãn

Chanh leo chứa magie - khoáng chất có liên quan đến nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, bao gồm chức năng thần kinh và thư giãn cơ bắp. Một số nghiên cứu cho thấy magie có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát căng thẳng và cảm giác lo âu.

Hỗ trợ quá trình tạo máu

Chanh leo chứa sắt - vi chất có vai trò tham gia vào quá trình tạo máu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C trong chanh leo còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Ngoài ra, vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, góp phần hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh và quá trình phục hồi vết thương.