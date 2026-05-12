3 chất cấm mà nhóm ca sĩ Miu Lê sử dụng nguy hiểm thế nào?

Ca sĩ Miu Lê cùng nhiều người bị phát hiện dương tính với Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine và MDMA (thuốc lắc) tại Hải Phòng. Theo chuyên gia, các chất này không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP. HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada) và ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, trú TP.HCM) dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà. (Ảnh: Xuân Hoa)

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, ba chất đó là MDMA (thuốc lắc), Ketamine và Methamphetamine (ma túy đá). Điều nguy hiểm nhất của MDMA (thuốc lắc), Ketamine và Methamphetamine (ma túy đá) là chúng không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội.

“Nhiều gia đình chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu mất kiểm soát hành vi, xuất hiện trầm cảm nặng, hoang tưởng hoặc thay đổi hoàn toàn tính cách”, TS.BS Nguyễn Thị Hồng Thu cho biết.

Theo bác sĩ, hầu như các chất nhóm ca sĩ "Miu Lê" sử dụng thường có nguồn gốc từ y tế, được sử dụng trong giảm đau, gây mê, điều trị trầm cảm... Tuy nhiên, khi bị lạm dụng ngoài mục đích điều trị, các chất này không còn giá trị y khoa mà trở thành tác nhân gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và hành vi của người sử dụng, thậm chí là biến chất con người trong lâu dài.

Methamphetamine, hay còn gọi là “ma túy đá”, là một trong những chất gây tổn thương thần kinh mạnh nhất hiện nay. Khi sử dụng, người dùng thường cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, hưng phấn, nhiều năng lượng, giảm buồn ngủ và có cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn bình thường. Chính cảm giác này khiến nhiều người trẻ lầm tưởng rằng họ đang “kiểm soát tốt”, thậm chí học tập và làm việc hiệu quả hơn. Nhưng thực chất, Methamphetamine đang kích thích não giải phóng dopamine một cách bất thường, khiến hệ thần kinh bị ép hoạt động quá mức.

Việc sử dụng kéo dài có thể gây suy giảm trí nhớ, mất ngủ mạn tính, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng, ảo giác và loạn thần kéo dài, kể cả sau khi ngừng sử dụng. Ngoài các tổn thương thần kinh, Methamphetamine còn gây nhiều hệ lụy thể chất như nghiến răng, khô miệng, chán ăn, suy dinh dưỡng, sâu răng, lão hóa sớm do co mạch kéo dài. Bác sĩ cảnh báo đây là loại ma túy có khả năng gây nghiện rất nhanh, khiến người dùng dần lệ thuộc để duy trì trạng thái sinh hoạt bình thường.

Ma túy đá dạng tinh thể trắng. (Ảnh minh họa)

Nếu Methamphetamine phá hủy não theo kiểu kích thích quá mức, thì Ketamine lại nguy hiểm theo cách âm thầm hơn. Ketamine thường dùng để gây mê và điều trị trầm cảm nặng, tác động của Ketamine có thể khiến người dùng xuất hiện cảm giác tách rời thực tại, giảm cảm nhận đau đớn hoặc cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng như một chất kích thích giải trí, Ketamine có thể làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, gây rối loạn cảm xúc và khiến người dùng mất khả năng tự bảo vệ bản thân.

Ketamine thường ở dạng bột dùng đường hít, thường sử dụng nó kèm chung với các thuốc khác như Ecstasy (thuốc lắc) hoặc cocaine hoặc rắc chúng lên cần sa.

"Đặc biệt, nếu kết hợp Ketamine với rượu dễ nguy hiểm dẫn đến ngừng thở, rủi ro cao nhất là tổn thương bàng quang, có thể đi tiểu từ 20-30 lần trên ngày, tiểu ra máu, nhiều người thậm chí đã phải cắt bỏ hoàn toàn bàng quang", bác sĩ Hồng Thu cho biết.

Trong khi đó, MDMA, thường được gọi là “thuốc lắc” lại đánh mạnh vào cảm xúc và cảm giác kết nối xã hội, người dùng có thể cảm thấy yêu đời hơn, gần gũi hơn với mọi người, hưng phấn và tràn đầy năng lượng. Đây là lý do MDMA thường xuất hiện trong môi trường bar, club hoặc các lễ hội âm nhạc. Nhưng điều nhiều người trẻ không hiểu là cảm giác “thăng hoa” đó được tạo ra bằng cách ép não giải phóng serotonin với mức độ cực cao.

Sau giai đoạn hưng phấn là sự tụt giảm serotonin nghiêm trọng. Người dùng dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, trống rỗng, mất ngủ và kiệt quệ cảm xúc. Có những người sau nhiều lần sử dụng MDMA xuất hiện rối loạn cảm xúc kéo dài, không còn khả năng cảm nhận niềm vui tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Nguy hiểm hơn, MDMA còn có thể gây tăng thân nhiệt, rối loạn tim mạch, co giật, đột quỵ và tử vong ngay trong các cuộc vui tưởng chừng vô hại.

Điều đáng lo hiện nay là Methamphetamine, Ketamine và MDMA không còn xuất hiện trước giới trẻ với hình ảnh đáng sợ như các loại ma túy truyền thống trước đây. Chúng được ngụy trang dưới hình thức của những cuộc vui, những buổi tiệc âm nhạc, những lời rủ rê “thử cho biết”, “xả stress”, “để tỉnh táo”, “để hòa đồng”. Và chính sự bình thường hóa này đang khiến nhiều người trẻ bước vào con đường tổn thương não bộ mà không nhận ra.

Ma túy tổng hợp không chỉ tấn công não bộ. Nó tấn công vào những khoảng trống tinh thần của con người. Đó là lý do giáo dục sức khỏe tâm thần cần được xem như một ưu tiên cấp bách.

“Không ai bắt đầu sử dụng ma túy với suy nghĩ cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại. Đa số đều nghĩ chỉ thử một lần. Nhưng với não bộ, đặc biệt là ở người trẻ, đôi khi chỉ một lần cũng có thể mở ra vòng xoáy lệ thuộc và tổn thương rất khó phục hồi”, TS.BS Nguyễn Thị Hồng Thu nhấn mạnh.