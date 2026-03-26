HLV Malaysia: Biến thất vọng, tổn thương thành động lực đấu tuyển Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn với Stadium Astro, HLV trưởng tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski, khẳng định cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 mang ý nghĩa đặc biệt, vượt xa tính chất của một trận đấu thủ tục. Nhà cầm quân người Australia cho rằng cuộc đối đầu tại Nam Định sẽ diễn ra đầy cảm xúc và trang trọng, dù kết quả trận đấu không ảnh hưởng đến cả hai đội.

Theo ông Cklamovski, Malaysia đang hướng tới ba mục tiêu cốt lõi để xây dựng nền tảng lâu dài: nâng cao chất lượng lối chơi, cải thiện kết quả thi đấu và củng cố tinh thần tập thể. “Bỏ qua những vấn đề ngoài sân cỏ, chúng tôi tập trung vào những gì có thể kiểm soát trên sân, sẵn sàng đối mặt thử thách khi làm khách trước các đối thủ mạnh, tập luyện hết mình và giữ vững tinh thần đồng đội", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng cho biết đội tuyển Malaysia sẽ tiếp tục nỗ lực trong các đợt tập huấn, đồng thời duy trì sự gắn kết nội bộ nhằm hướng tới một tập thể vững mạnh. “Chúng tôi muốn xây dựng một chương trình có chất lượng, đủ để mang lại niềm tự hào cho đất nước”, ông nói thêm.

HLV Peter Cklamovski chỉ ra ba mục tiêu cốt lõi để xây dựng nền tảng lâu dài. (Nguồn: Malaysia NT)

Trước đó, hành trình của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đã khép lại sớm sau những biến cố ngoài sân cỏ. Hai chiến thắng của đội bóng này đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á hủy bỏ do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, khiến Malaysia bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, đồng thời bị trừ tổng cộng 6 điểm.

Những sự việc này khiến toàn đội chịu nhiều áp lực và thất vọng. Tuy nhiên, HLV Cklamovski cho rằng đây cũng là cơ hội để các cầu thủ chứng minh bản lĩnh và tinh thần vượt khó.

“Chúng tôi không thể phủ nhận cảm giác buồn bã, thất vọng và tổn thương. Điều quan trọng là phải biến những cảm xúc đó thành động lực, thành sự tập trung đúng hướng. Trong những tình huống khó khăn, đây là lúc chúng tôi chứng minh cho cả nước thấy rằng đội tuyển có thể tiến lên phía trước”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Đội từng để thua 0-4 trên sân khách trước Malaysia, dù kết quả sau đó đã bị hủy. Vì vậy, cuộc tái đấu lần này được xem là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định lại vị thế.