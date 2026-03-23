Malaysia không được dùng 3 ngôi sao mới nhập tịch đấu tuyển Việt Nam

Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia không thể sử dụng ba ngôi sao mới nhập tịch là Bergson da Silva, Giancarlo Gallifuoco và Nacho Mendez. Thông tin này được huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski xác nhận trong buổi họp báo ngày 23/3 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tờ Berita Harian cho biết hai ngoại binh đang thi đấu tại Malaysia Super League là Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco không được thi đấu do chưa hoàn tất đăng ký. Sau khi nhập quốc tịch, các cầu thủ cần thực hiện một số thủ tục với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

“Về cơ bản, tôi được thông báo rằng việc đăng ký Bergson và Gallifuoco không thể hoàn tất đúng thời hạn để cả hai được triệu tập cho trận đấu này. Đối với tôi, đây là một tình huống đơn giản. Họ không được gọi lên đợt tập trung này. Tôi đã nói chuyện với cả hai và họ rất hào hứng được thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Họ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho đất nước đã mang lại cho bản thân rất nhiều thứ. Tôi nghĩ đó là điều tích cực, nhưng 2 cầu thủ này có thể được triệu tập vào đợt tập trung quốc tế tiếp theo”, HLV Peter Cklamovski giải thích.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nacho Mendez của Johor Darul Ta'zim cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Chiến lược gia người Australia cho biết: “Với Mendez, tôi nghĩ mọi người đều biết cậu ấy đã dính chấn thương trong trận đấu cách đây vài ngày. Vì thế, cậu ấy phải nghỉ thi đấu”.

Đội tuyển Malaysia vẫn có dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu để sử dụng ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, kể cả khi không được sử dụng 7 ngôi sao bị LĐBĐ thế giới cấm thi đấu. Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado là những cầu thủ sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Sau khi phát hiện, FIFA cấm thi đấu 7 cầu thủ này và xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận.

Án phạt kể trên đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia hết cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Suất đi tiếp ở bảng đấu này thuộc về chính đội tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa 2 đội sắp tới chỉ còn mang tính chất thủ tục.