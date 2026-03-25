'Cháy vé' 1 mệnh giá trận đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Trưa 25/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận toàn bộ vé hạng 300.000 đồng trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 đã được bán hết. Trận này, vé được bán cho người hâm mộ với 3 mức giá 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé.

Hiện nay, vé xem trận đấu được phân phối qua hình thức trực tuyến và chuẩn bị chuyển sang hình thức phân phối truyền thống. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) - với sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia trên sân Thiên Trường.

Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé đến vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận đấu ở vòng loại vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Về cơ bản, màn đối đầu giữa hai đội chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng chiến thắng lại giải quyết vấn đề niềm tin và tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có 2 cầu thủ nhập tịch sau nhiều năm. Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều chơi trên hàng công, có thời gian dài thi đấu cùng nhau. Họ sẽ được kết hợp và thử nghiệm trong trận giao hữu với Bangladesh.

"Tôi có thể sử dụng cả Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công với sơ đồ 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son những ngày qua gặp chấn thương nhẹ ở bắp đùi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để đưa ra phương pháp tốt nhất, giúp cậu ấy có thể thi đấu tốt", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sáng 25/3 trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh.

Bên cạnh những gương mặt mới, đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, 2 cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội dần tìm lại được phong độ. Đây là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam vốn không ổn định trong thời gian qua.

Trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Màn đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.