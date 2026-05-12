Đá 6 trận ghi 10 bàn, Đình Bắc vẫn khiêm tốn trước trận CAHN gặp Thanh Hóa

(VTC News) -

Ở trận đấu tiếp theo tại vòng 23 V.League, CLB Công an Hà Nội đối đầu với Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng ngành công an đang hơn Thể Công Viettel đến 11 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu thắng Thanh Hoá, Công an Hà Nội nghiễm nhiên vô địch mà không cần quan tâm kết quả cuộc đọ sức giữa Nam Định và Thể Công Viettel.

Đội bóng ngành công an đặt hy vọng lớn vào Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này liên tục ghi bàn từ vòng 17, trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất mùa giải V.League 2025-2026 tính đến thời điểm hiện tại.

"Bóng đá thì chưa thể nói trước điều gì cả, trận đấu chưa kết thúc hoặc bóng chưa lăn thì chưa biết được. Đông Á Thanh Hóa là đội bóng rất tuyệt vời. Mọi người đã thấy họ chiến đấu tốt như thế nào. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Đông Á Thanh Hóa. CLB Công an Hà Nội cố gắng có điểm rơi phong độ và thi đấu tốt ở trận này", Nguyễn Đình Bắc cho biết.

Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Nếu Thể Công Viettel không thể giành 3 điểm, CLB Công an Hà Nội chắc chắn giành cúp sớm 3 vòng đấu. Nếu đội bóng áo lính thắng trận và Công an Hà Nội không thắng, cuộc đua vô địch V.League vẫn tiếp tục.

Với cá nhân Nguyễn Đình Bắc, anh trải qua mùa giải với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh gặp nnhieuef khó khăn và từng rơi vào trạng thái bế tắc. Đến cuối mùa giải, tiền đạo sinh năm 2004 còn xuất hiện trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới.

Có giai đoạn, ngôi sao quê Nghệ An "tịt ngòi" trong hơn 500 ngày tại V.League. Nhưng kể từ trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt về, Đình Bắc liên tiếp bùng nổ. Anh lập cú đúp trước đội bóng sông Hàn, ghi bàn vào lưới PVF-CAND và Công an TP.HCM.

Trước vòng 17, Đình Bắc không có bàn thắng nào cho câu lạc bộ ở giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất. Tuy nhiên, ở 6 trận gần nhất, anh ghi 10 bàn khi được giao trọng trách đá chính thay 2 ngoại binh chấn thương.

Sau những thành công ở SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 cùng lời khẳng định ở sân chơi đẳng cấp như V.League, Đình Bắc dần vượt qua những rào cản vô hình của việc tỏa sáng quá sớm ở tuổi 20.