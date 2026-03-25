Bị xử thua tuyển Việt Nam, HLV Malaysia nói 'đi đúng hướng'

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski, khẳng định đội nhà đã và đang đi đúng hướng trong suốt 12 tháng qua. Ông cho rằng việc bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, dẫn đến mất cơ hội tham dự Asian Cup 2027 không làm thay đổi nhận định này.

Theo huấn luyện viên Cklamovski, nền tảng về chuyên môn, cách tổ chức tập luyện và định hướng chiến thuật của đội vẫn đang được xây dựng một cách bài bản.

“Chắc chắn trong 12 tháng qua, chúng tôi đang đi đúng hướng. Điều quan trọng là những gì chúng tôi có thể kiểm soát như cách tập luyện, thi đấu cho đến việc phân tích đối thủ và hoàn thiện lối chơi đều đang được thực hiện đúng kế hoạch", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia nhấn mạnh.

Dù vậy, vị HLV 47 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những vấn đề ngoài chuyên môn, liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ dẫn đến việc mất cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến Malaysia chưa thể đạt được sự ổn định cần thiết trong các trận đấu quan trọng.

HLV trưởng đội tuyển Harimau Malaya khẳng định đội tuyển Malaysia đang đi đúng hướng. (Nguồn: Stadium Astro)

“Phải thừa nhận rằng những yếu tố ngoài sân cỏ đã tác động đến chúng tôi ở một mức độ nhất định. Nó giống như là một trở ngại và mang tính tiêu cực”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, Cklamovski không xem đó là lý do để biện minh cho thất bại. Ngược lại, ông coi những khó khăn hiện tại là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của đội tuyển: “Tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện vĩ đại đều phải có thử thách. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách thích nghi".

Thất bại trước tuyển Việt Nam khiến cơ hội đi tiếp của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 trở nên mong manh, đồng thời gia tăng áp lực lên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Australia vẫn giữ niềm tin rằng đội bóng đang đi đúng lộ trình dài hạn.

Ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Harimau Malaya của Malaysia sẽ gặp tuyển Việt Nam, bước vào trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cơ hội để đội bóng tìm kiếm một kết quả tích cực, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho những cải thiện mà HLV Cklamovski cùng các học trò đang hướng tới.

Hiện tuyển Việt Nam đã sớm giành vé đi tiếp với 15 điểm. Trong khi đó, Malaysia bị trừ 6 điểm do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó chính thức lỡ hẹn với Asian Cup.