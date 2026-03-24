Cựu HLV vô địch AFF Cup chỉ ra cơ hội giúp Malaysia thắng tuyển Việt Nam

Trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, cựu huấn luyện viên Malaysia Datuk K. Rajagobal đưa ra những nhận định đáng chú ý. Trong đó, ông cho rằng những yếu tố bất lợi hiện tại có thể mang đến lợi ích không ngờ cho đội tuyển Malaysia.

Nhà cầm quân kỳ cựu cho rằng đội nhà cần sử dụng đòn tâm lý ngược trong bối cảnh thiếu 7 cầu thủ nhập tịch bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu. Theo cựu HLV Rajagobal, đội tuyển Việt Nam dễ chủ quan khi nắm lợi thế, không dành đủ sự tập trung cho các cầu thủ bản địa Malaysia được tung vào thay thế. Khi những gương mặt ít được chú ý được trao cơ hội, yếu tố bất ngờ có thể trở thành vũ khí đáng gờm.

“Cơm đã thành cháo rồi, đừng để những xáo trộn vừa qua tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý”, HLV Rajagobal nhấn mạnh khi nói về tình cảnh hiện tại của đội tuyển Malaysia. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này không phải là nhìn lại những vấn đề đã xảy ra, mà là tập trung toàn bộ cho trận đấu sắp tới - nơi đội bóng cần thể hiện bản lĩnh và giữ gìn danh dự.

"Áp lực có thể chuyển sang đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ không biết Malaysia đưa ra sân những cầu thủ nào. Chúng ta phải tận dụng điều này theo hướng tích cực", cựu HLV từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup nhận định.

Cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia cho rằng biến động lực lượng của Harimau Malaya có thể khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào trạng thái chủ quan. (Nguồn: Stadium Astro)

Ông Rajagobal cũng khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển Malaysia vẫn phải chứng minh họ là một tập thể có chất lượng. Theo ông, ban huấn luyện cần truyền tải rõ tinh thần này tới các cầu thủ để quá trình chuẩn bị không bị gián đoạn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3, trong bối cảnh đã sớm giành vé vào vòng chung kết. Malaysia bước vào trận đấu này với tổn thất lớn khi thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam trên sân Bukit Jalil ngày 10/6/2025. Kết quả đó sau này đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 nghiêng về Việt Nam.

Trận đấu cuối cùng của bảng F, diễn ra tại Ninh Bình, không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là cơ hội để Malaysia khẳng định giá trị. Với Rajagobal, thay vì bị cuốn vào những khó khăn hiện tại, đội tuyển cần biết cách biến thách thức thành động lực.

“Chúng ta phải đón nhận mọi thứ theo hướng tích cực”, ông kết luận.