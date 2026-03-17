Malaysia bị xử thua, đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027

Sáng 17/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố quyết định xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận đấu do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Án phạt của Malaysia đưa đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027 dù chưa thi đấu xong vòng loại.

Theo quyết định của Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận mà họ thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0). Điều này đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski bị trừ 6 điểm (còn lại 9 điểm).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 12 điểm sau 5 lượt trận. Cộng thêm 3 điểm mới nhận được do quyết định của AFC (từ thua 0-4 chuyển thành thắng 3-0 trước Malaysia), thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có 15 điểm và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Như vậy, kể cả trong trường hợp thua Malaysia ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam vẫn không mất ngôi đầu. Nguyễn Quang Hải và đồng đội chắc chắn có suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất

(Bảng F)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 5 14-1 15 2 Malaysia 5 9-1 9 3 Lào 5 3-16 3 4 Nepal 5 5-7 3

Dù cục diện cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng F ngã ngũ sau phán quyết của AFC, lịch thi đấu vẫn không thay đổi. Ở lượt cuối diễn ra ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đấu trận lượt về với Malaysia.

Đối thủ không được phép sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Nhóm cầu thủ này đang chịu án cấm thi đấu 1 năm. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng bác bỏ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia của họ.

Đây là những cầu thủ nhập tịch theo diện có ông bà là người Malaysia. Một số cầu thủ được FIFA chấp thuận cho thi đấu (theo giấy tờ được LĐBĐ Malaysia cung cấp) ngay trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vài giờ. Tất cả họ đều ra sân trong trận đấu trên sân vận động Bukit Jalil, giúp đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0.

Tháng 8/2025, FIFA công bố kết luận điều tra xác định toàn bộ 7 cầu thủ kể trên sử dụng hồ sơ chứa thông tin giả mạo về nguồn gốc gia đình. Thực tế, giấy tờ gốc cho thấy họ hoàn toàn không có liên hệ về huyết thống với Malaysia. Kháng cáo sau đó của FAM lên FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đều thất bại.