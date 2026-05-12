Liên đoàn Cờ Việt Nam lên tiếng việc kỳ thủ không được dự Olympiad

Chiều tối ngày 12/5, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, đồng thời là phụ trách bộ môn Cờ của Cục TDTT Việt Nam đã thông tin với PV TT&VH về sự vắng mặt của Thảo Nguyên và Phương Hạnh trong đội hình dự Olympiad cờ Vua do đăng ký muộn trên nhóm Zalo.

Liên đoàn Cờ Việt Nam đã công bố nhân sự đội tuyển Việt Nam dự Olympiad cờ Vua gồm 5 kỳ thủ nam (Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh) và 5 kỳ thủ nữ (Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy).

Điểm đáng chú ý, trong đội hình dự Olympiad, cờ Vua Việt Nam không có sự góp mặt của 3 kỳ thủ hàng đầu Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh ở đội nam và Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh ở đội nữ.

Đặc biệt, trường hợp của Thảo Nguyên và Phương Hạnh không được tham dự do đăng ký muộn trên nhóm Zalo đã gây ra nhiều tranh luận.

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (phải) không dự Olympiad cờ Vua 2026 do đăng ký muộn.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Thắng cho biết, việc tạo nhóm Zalo thông báo đến các đơn vị, HLV và VĐV được thực hiện vào ngày 9/5 và hạn chót đăng ký là 17h ngày 10/5.

Sau đó, bộ môn và liên đoàn đã nhận được phản hồi của các VĐV nữ trong danh sách nói trên. Có 2 trường hợp trả lời muộn so với hạn đăng ký khoảng 3 giờ là của Thảo Nguyên và Phương Hạnh.

"Thông tin đăng ký là công khai, hầu hết các đơn vị đều nắm được và chúng tôi lựa chọn theo phản hồi. Đây là bước đầu tiên trong việc nắm bắt nguyện vọng tham dự Olympiad của các kỳ thủ, rồi sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo như gửi văn bản đến đơn vị chủ quản và phối hợp để làm thủ tục cử VĐV đi thi đấu. Không có chuyện ưu tiên cho người này hay người kia, mà cần theo đúng hạn đăng ký", ông Thắng cho biết.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (phải) không tham dự Olympiad khi đội nam không có đủ lực lượng tốt nhất.

Đối với trường hợp Lê Quang Liêm vắng mặt, dù trước đó bày tỏ nguyện vọng tham dự Olympiad, ông Thắng thông tin thêm: "Quang Liêm mong muốn tập hợp đội hình mạnh nhất gồm Trường Sơn và Tuấn Minh song Trường Sơn không tham dự dù liên đoàn đã liên hệ và thuyết phục. Vì thế, Liêm đã không tham gia kỳ này".

Trong quá trình trao đổi với Quang Liêm, ông Thắng khẳng định, liên đoàn và bộ môn Cờ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quang Liêm tham dự, song vì lý do nêu trên nên đội tuyển nam vắng mặt các kỳ thủ mạnh nhất.

Tại Olympiad cờ Vua lần thứ 46 diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan từ ngày 15/9 đến 27/9, cờ Vua Việt Nam đặt mục tiêu tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho các kỳ thủ trẻ.

"Lực lượng tham dự kỳ này gồm nhiều kỳ thủ tiềm năng, riêng đội nữ có trình độ không quá chênh lệch so với các lần trước và đây là cơ hội để các kỳ thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Việc cử lực lượng tham dự Olympiad đều đã được báo cáo đầy đủ với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam", ông Thắng cho biết.