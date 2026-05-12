Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs UAE ngày 14/5 trên kênh nào?

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ đối đầu ở lượt trận thứ 3 của bảng C lúc 0h ngày 14/5 (giờ Việt Nam). Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360 và kênh YouTube "AFC Asian Cup" của Liên đoàn bóng đá châu Á. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 UAE

U17 Việt Nam bước vào lượt trận quyết định ở vòng bảng với quyền tự quyết trong tay. Dù nhận thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, chiến thắng trước U17 Yemen trong trận ra quân vẫn giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giữ vị trí nhì bảng C.

Dù gặp nhiều sức ép, U17 Việt Nam vẫn cho thấy sự gắn kết trong cách vận hành lối chơi và tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm. Nếu duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và sử dụng tốt cơ hội, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả khả quan trước UAE.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, U17 UAE vừa có cú sảy chân khi để Yemen lội ngược dòng thắng 3-2. Kết quả này khiến đội bóng Tây Á rơi vào tình thế không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, UAE buộc phải đánh bại U17 Việt Nam và chờ đợi U17 Hàn Quốc đánh bại Yemen.

Dù không được đánh giá cao như Hàn Quốc, U17 UAE vẫn được xem là đội bóng có nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi giàu sức mạnh. Họ có thể chơi quyết liệt trong những pha tranh chấp tay đôi và nguy hiểm ở các tình huống phản công. Do đó, U17 Việt Nam cần giữ sự tập trung xuyên suốt trận đấu, hạn chế sai sót nơi hàng phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội.

Đây được xem là trận cầu then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào tứ kết cũng như suất tham dự U17 World Cup 2026 của cả hai đội. Việt Nam buộc phải có kết quả tích cực trước UAE để nuôi hy vọng đi tiếp.