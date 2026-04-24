HLV Kewell: Sân tập Hà Nội FC đẹp như Wembley

Hà Nội - điểm dừng chân mới trong sự nghiệp huấn luyện của Harry Kewell - mang đến cho cựu danh thủ người Úc nhiều hơn những gì ông từng hình dung. Trong cuộc phỏng vấn với Football360 (Australia), nhà cầm quân này cho biết ông hài lòng về môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là tinh thần của cầu thủ cũng như ban lãnh đạo đội bóng.

“Mặc dù gặp nhiều thử thách, nhưng điều tôi thực sự thích thú là thái độ của các cầu thủ và câu lạc bộ. Họ luôn muốn học hỏi và sẵn sàng nỗ lực để vươn lên tầm cao mới", cựu danh thủ từng vô địch Champions League trong màu áo Liverpool nhận định.

HLV Harry Kewell tiếp quản vị trí HLV trưởng Hà Nội FC từ tháng 10/2025.

Trong mắt một người từng chinh chiến đỉnh cao, tinh thần ấy chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng thành công: “Điều tôi thích nhất là được làm việc ở những nơi mà mọi người thật sự khao khát học hỏi. Tôi đã thi đấu ở nhiều quốc gia trong suốt sự nghiệp của mình, và những trải nghiệm đó là điều tôi có thể chia sẻ lại. Ở đây cũng vậy, tôi thấy các cầu thủ luôn muốn tiến bộ và sẵn sàng tiếp thu những gì tôi truyền đạt".

Bên cạnh đó, dấu ấn của bóng đá Việt Nam cũng nằm ở sự sẵn sàng thay đổi về điều kiện tập luyện - yếu tố ông xem là nền tảng cho mọi triết lý bóng đá. Từ những băn khoăn ban đầu về cơ sở vật chất, vị HLV 47 tuổi thừa nhận ông đã hoàn toàn thay đổi quan điểm.

“Khi mới bước vào, tôi nhìn vào các cơ sở huấn luyện và nghĩ đây sẽ là một thử thách. Nhưng trong những tháng qua, câu lạc bộ đã lắng nghe những đề xuất của tôi. Sân tập bây giờ đạt chất lượng chẳng khác nào Wembley", ông chia sẻ.

Theo HLV Kewell, việc có hai mặt sân trong tình trạng hoàn hảo là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi không thể yêu cầu cầu thủ chơi theo một cách nhất định nếu không đi kèm điều kiện sân bãi tương xứng. Đối với ông, việc CLB thực sự lắng nghe và đáp ứng những đề xuất như vậy đã nói lên rất nhiều điều.

Chính sự kết hợp giữa điều kiện tập luyện được cải thiện và tinh thần cầu tiến của tập thể đã tạo nên sự chuyển biến tích cực cho Hà Nội FC. Hiện tại, đội bóng Thủ đô đang dần tạo nên dấu ấn dưới thời ông. Đây là CLB giàu thành tích nhất lịch sử V.League 1 với 6 lần vô địch, dù lần đăng quang gần nhất đã từ năm 2022. Khi Kewell tiếp quản, đội bóng chỉ đứng thứ 6, nhưng sau đó đã vươn lên vị trí thứ 4 và ghi được số bàn thắng nhiều thứ ba trong giải đấu.

Sáu tháng kể từ khi tiếp quản Hà Nội FC, hành trình của HLV Kewell không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là quá trình thích nghi và khám phá một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt.

“Trong cuộc sống, chúng ta đều có cơ hội trải nghiệm những điều khác biệt. Tôi tin rằng nếu bạn có được cơ hội đó - dù là đi du lịch, làm việc ở nước ngoài hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy điều gì đó mới mẻ - bạn nên nắm lấy nó. Chính điều đó đã đưa tôi đến vị trí hiện tại. Tôi rất biết ơn, không chỉ vì sự nghiệp của mình với những thăng trầm, mà còn vì điều mà tôi luôn may mắn có được cơ hội trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau", HLV Kewell chia sẻ.

Sau giai đoạn 15 tháng không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời CLB Yokohama F. Marinos, việc nhận lời mời đến Hà Nội mang ý nghĩa như một bước ngoặt đối với HLV Kewell. Trong bối cảnh cơ hội huấn luyện ngày càng cạnh tranh, ông coi đây không chỉ là một công việc, mà còn là cơ hội để tiếp tục trải nghiệm và làm mới bản thân.

HLV Harry Kewell từng là ngôi sao nổi bật trong màu áo Liverpool, Leeds United và Galatasaray. Với tư cách một cựu cầu thủ, ông đã chinh phục đỉnh cao danh vọng khi vô địch Champions League và FA Cup, cùng nhiều danh hiệu khác.

Ông từng dẫn dắt đội U23 của Watford, rồi kinh qua hàng loạt CLB ở các hạng đấu thấp hơn tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Sau đó, ông có giai đoạn làm việc cùng Celtic dưới thời Ange Postecoglou, góp phần vào những thành công ấn tượng của đội bóng này. Không dừng lại ở đó, Kewell tiếp tục khẳng định dấu ấn khi đưa CLB Yokohama F. Marinos vào tới chung kết AFC Champions League Elite năm 2024.