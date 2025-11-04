Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng đậm PVF CAND

(VTC News) -

Highlight Hà Nội 4-0 PVF CAND

Câu lạc bộ Hà Nội đấu với PVF CAND - đội bóng vừa trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng - trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 10 V.League 2025-2026. Trước đối thủ yếu, đội bóng Thủ đô thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng đậm.

Hà Nội FC chiếm ưu thế ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà mất 20 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Pha đỡ bóng lỗi của Luiz Fernando trở thành đường chuyền thuận lợi để Passira dứt điểm cận thành.

Đỗ Hoàng Hên nổi bật trong chiến thắng của Hà Nội FC.

PVF CAND không có tình huống tấn công tạo cơ hội nào trong nửa đầu trận đấu. Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo. Bộ đôi Luiz Fernando và Đỗ Hoàng Hên liên tục khuấy đảo 2 biên, làm khó 2 tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo đội khách là Nguyễn Bảo Long, Võ Anh Quân.

Cuối hiệp một, Fernando đột phá và kiến tạo cho Hoàng Hên nhân đôi cách biệt. Đầu hiệp 2, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil tiếp tục tỏa sáng với pha sút xa hiểm hóc khiến thủ môn của PVF CAND đứng im nhìn bóng vào khung thành.

Tạo ra cách biệt 3 bàn, Hà Nội FC rút dần các trụ cột ra nghỉ và không còn tấn công mạnh. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn kiểm soát trận đấu. Hoàng Hên tiếp tục ghi dấu ấn vào bàn thắng với tình huống mở ra cơ hội để Nguyễn Văn Tùng kiến tạo cho Phạm Tuấn Hải lập công.

PVF đẩy cao đội hình, cố gắng tấn công nhưng chất lượng của đội khách không đủ để tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương. Hà Nội FC duy trì thế trận an toàn và giữ tỷ số 4-0 đến hết trận. Đây là trận thắng đầu tiên trên sân nhà của Hà Nội FC dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell.

Thất bại này đẩy PVF CAND xuống vị trí cuối bảng. Họ là một trong 5 đội có 7 điểm nhưng chỉ số phụ của PVF CAND thấp nhất.

Hà Nội FC 4-0 PVF CAND Passira 20' Hoàng Hên 38' Hoàng Hên 52' Tuấn Hải 78'

Đội hình Hà Nội vs PVF CAND

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn (1); Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Thành Chung (16), Adriel (35), Nguyễn Công Nhật (22); Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hùng Dũng (88), Đỗ Hoàng Hên (11); Nguyễn Văn Quyết (10), Luiz Ferrnando (80), Daniel Passira (99).

PVF CAND: Đỗ Sỹ Huy (1); Võ Anh Quân (20), Alain Eyenga (24), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Bảo Long (12); Trương Văn Thái Quý (74), Đỗ Văn Thuận (14); Nguyễn Xuân Bắc (9), Marco Antonio (57), Nguyễn Thanh Nhàn (11); Amarildo (99).

