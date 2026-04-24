Xuất bản ngày 24/04/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 24/04/2026 07:00 AM

Bảng xếp hạng V.League vòng 20 mới nhất: Ninh Bình đấu Hà Nội FC

Cập nhật V.League 2025-2026 vòng 20 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

  • Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 20

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 20, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XHĐộiTrậnBàn thắng-
    bàn thua    		Điểm
    1CAHN1944 - 1548
    2Thể Công Viettel1928 - 1541
    3Ninh Bình1940 - 2437
    4Hà Nội1935 - 2133
    5Hải Phòng1930 - 2427
    6Nam Định1923 - 2327
    7CA TP.HCM1919 - 2526
    8SLNA1921 - 2424
    9Hà Tĩnh1912 - 2223
    10Becamex TP.HCM1923 - 3119
    11HAGL1917 - 2818
    12Thanh Hóa1922 - 2817
    13PVF-CAND1917 - 3513
    14Đà Nẵng1919 - 3212

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

  • Vòng 20 V.League: Hà Nội FC nuôi hy vọng top 3

    Trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội ngày 26/4 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình top 3 chung cuộc của mùa giải. Nếu đội chủ nhà giành chiến thắng, cơ hội chen chân vào top 3 của Hà Nội FC trở nên rất mong manh. Hiện tại, Ninh Bình (đứng thứ 3) hơn Hà Nội 4 điểm. Đội bóng cố đô cũng kém vị trí thứ hai của Thể Công Viettel số điểm như vậy.

    Ninh Bình đấu với Hà Nội FC ở vòng 20. (Ảnh: VPF)

    Ninh Bình đấu với Hà Nội FC ở vòng 20. (Ảnh: VPF)

    CLB Công an Hà Nội vẫn an toàn ở vị trí đầu bảng với khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ bám đuổi. Ở vòng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Trong khi đó, Thể Công Viettel phải đến sân khách đấu với Đà Nẵng - đội đang rất quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng.

    Vòng 20 cũng đặc biệt quan trọng đối với câu lạc bộ Thanh Hoá. Thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chạm trán đối thủ đang cạnh tranh trụ hạng là PVF CAND. Khoảng cách giữa 2 đội hiện tại là 4 điểm. Nếu thắng, CLB Thanh Hoá sẽ củng cố vị trí an toàn.

  • Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 20 V.League

    Ngày 24/4

    17h: HAGL vs Hải Phòng (kênh trực tiếp: FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Ninh Bình vs Hà Nội FC (FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).

    Ngày 25/4

    18h: Thanh Hoá vs PVF CAND (FPT Play, TV360+10).

    18h: Becamex TP.HCM vs Nam Định (FPT Play, TV360+9, MyTV).

    Ngày 26/4

    18h: Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Đà Nẵng vs Thể Công Viettel (FPT Play, TV360+9, TV360+3).

    19h15: CAHN vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Minh Anh
