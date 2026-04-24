Bảng xếp hạng V.League vòng 20 mới nhất: Ninh Bình đấu Hà Nội FC

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 20, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 20 V.League: Hà Nội FC nuôi hy vọng top 3

Trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội ngày 26/4 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình top 3 chung cuộc của mùa giải. Nếu đội chủ nhà giành chiến thắng, cơ hội chen chân vào top 3 của Hà Nội FC trở nên rất mong manh. Hiện tại, Ninh Bình (đứng thứ 3) hơn Hà Nội 4 điểm. Đội bóng cố đô cũng kém vị trí thứ hai của Thể Công Viettel số điểm như vậy.

CLB Công an Hà Nội vẫn an toàn ở vị trí đầu bảng với khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ bám đuổi. Ở vòng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Trong khi đó, Thể Công Viettel phải đến sân khách đấu với Đà Nẵng - đội đang rất quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng.

Vòng 20 cũng đặc biệt quan trọng đối với câu lạc bộ Thanh Hoá. Thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chạm trán đối thủ đang cạnh tranh trụ hạng là PVF CAND. Khoảng cách giữa 2 đội hiện tại là 4 điểm. Nếu thắng, CLB Thanh Hoá sẽ củng cố vị trí an toàn.