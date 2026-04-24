Bảng xếp hạng V.League vòng 20 mới nhất: Ninh Bình đấu Hà Nội FC

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 20
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 20, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 19 44 - 15 48 2 Thể Công Viettel 19 28 - 15 41 3 Ninh Bình 19 40 - 24 37 4 Hà Nội 19 35 - 21 33 5 Hải Phòng 19 30 - 24 27 6 Nam Định 19 23 - 23 27 7 CA TP.HCM 19 19 - 25 26 8 SLNA 19 21 - 24 24 9 Hà Tĩnh 19 12 - 22 23 10 Becamex TP.HCM 19 23 - 31 19 11 HAGL 19 17 - 28 18 12 Thanh Hóa 19 22 - 28 17 13 PVF-CAND 19 17 - 35 13 14 Đà Nẵng 19 19 - 32 12
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Vòng 20 V.League: Hà Nội FC nuôi hy vọng top 3
Trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội ngày 26/4 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình top 3 chung cuộc của mùa giải. Nếu đội chủ nhà giành chiến thắng, cơ hội chen chân vào top 3 của Hà Nội FC trở nên rất mong manh. Hiện tại, Ninh Bình (đứng thứ 3) hơn Hà Nội 4 điểm. Đội bóng cố đô cũng kém vị trí thứ hai của Thể Công Viettel số điểm như vậy.
CLB Công an Hà Nội vẫn an toàn ở vị trí đầu bảng với khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ bám đuổi. Ở vòng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Trong khi đó, Thể Công Viettel phải đến sân khách đấu với Đà Nẵng - đội đang rất quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng.
Vòng 20 cũng đặc biệt quan trọng đối với câu lạc bộ Thanh Hoá. Thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chạm trán đối thủ đang cạnh tranh trụ hạng là PVF CAND. Khoảng cách giữa 2 đội hiện tại là 4 điểm. Nếu thắng, CLB Thanh Hoá sẽ củng cố vị trí an toàn.
Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 20 V.League
Ngày 24/4
17h: HAGL vs Hải Phòng (kênh trực tiếp: FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
18h: Ninh Bình vs Hà Nội FC (FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).
Ngày 25/4
18h: Thanh Hoá vs PVF CAND (FPT Play, TV360+10).
18h: Becamex TP.HCM vs Nam Định (FPT Play, TV360+9, MyTV).
Ngày 26/4
18h: Hà Tĩnh vs Công an TP.HCM (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).
18h: Đà Nẵng vs Thể Công Viettel (FPT Play, TV360+9, TV360+3).
19h15: CAHN vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.
Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chung kết U17 Đông Nam Á 2026
Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4.
Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia hôm nay 24/4 trên kênh nào?
Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 24/4.
