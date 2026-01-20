  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu Champions League 2025-2026 lượt 7 mới nhất

Minh Anh20/01/2026 08:00:00 +07:00
navtcnews@gmail.com
20/01/2026 08:00:00 +07:00
Google News
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) mới nhất (lượt 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí các đội bóng.

Lượt trận thứ 7 của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra từ đêm 20/1 đến sáng 22/1. Arsenal tạm thời đứng đầu bảng và là đội duy nhất có thành tích toàn thắng (18 điểm). Bayern Munich (15 điểm), Paris Saint-Germain, Man City và Atalanta (cùng 13 điểm) lần lượt đứng sau. Nhóm 5 đội bóng kể trên chắc chắn giành quyền đi tiếp (vào thẳng vòng 1/8 hoặc play-off).

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng Champions League (Cúp C1).

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng Champions League (Cúp C1).

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 6

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Arsenal617-118
2Bayern Munich618-715
3PSG619-813
4Man City612-613
5Atalanta68-613
6Inter Milan612-412
7Real Madrid613-712
8Atletico Madrid615-1212
9Liverpool611-812
10Tottenham613-711
11Dortmund619-1311
12Chelsea613-810
13Sporting612-810
14Barcelona614-1110
15Newcastle613-610
16Marseille611-89
17Juventus612-109
18Galatasaray68-89
19AS Monaco67-89
20Bayer Leverkusen610-129
21PSV Eindhoven615-118
22Qarabag610-137
23Napoli66-117
24Copenhagen69-177
25Benfica66-86
26Union SG67-156
27Pafos64-96
28Athletic Bilbao64-95
29Olympiakos66-135
30Club Brugge68-164
31Frankfurt68-164
32Slavia Prague62-113
33Bodo/Glimt69-133
34Ajax65-183
35Villarreal64-131
36Kairat64-151

Theo thể thức giải UEFA Champions League 2025-2026, Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 7

Ngày 20/1

22h30: Kairat Almaty vs Club Brugge.

Ngày 21/1

0h45: Bodo Glimt vs Man City.

3h: Copenhagen vs Napoli.

3h: Inter Milan vs Arsenal.

3h: Olympiacos vs Bayer Leverkusen.

3h: Real Madrid vs AS Monaco.

3h: Sporting Lisbon vs PSG.

3h: Tottenham vs Dortmund.

3h: Villarreal vs Ajax

Ngày 22/1

0h45: Qarabag vs Frankfurt.

0h45: Galatasaray vs Atletico Madrid.

3h: Atalanta vs Athletic Bilbao.

3h: Bayern Munich vs Royal Union SG.

3h: Chelsea vs Pafos.

3h: Juventus vs Benfica.

3h: Marseille vs Liverpool.

3h: Newcastle vs PSV.

3h: Slavia Prague vs Barcelona.

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn