Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu Champions League 2025-2026 lượt 7 mới nhất

Lượt trận thứ 7 của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra từ đêm 20/1 đến sáng 22/1. Arsenal tạm thời đứng đầu bảng và là đội duy nhất có thành tích toàn thắng (18 điểm). Bayern Munich (15 điểm), Paris Saint-Germain, Man City và Atalanta (cùng 13 điểm) lần lượt đứng sau. Nhóm 5 đội bóng kể trên chắc chắn giành quyền đi tiếp (vào thẳng vòng 1/8 hoặc play-off).
Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 6
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|6
|17-1
|18
|2
|Bayern Munich
|6
|18-7
|15
|3
|PSG
|6
|19-8
|13
|4
|Man City
|6
|12-6
|13
|5
|Atalanta
|6
|8-6
|13
|6
|Inter Milan
|6
|12-4
|12
|7
|Real Madrid
|6
|13-7
|12
|8
|Atletico Madrid
|6
|15-12
|12
|9
|Liverpool
|6
|11-8
|12
|10
|Tottenham
|6
|13-7
|11
|11
|Dortmund
|6
|19-13
|11
|12
|Chelsea
|6
|13-8
|10
|13
|Sporting
|6
|12-8
|10
|14
|Barcelona
|6
|14-11
|10
|15
|Newcastle
|6
|13-6
|10
|16
|Marseille
|6
|11-8
|9
|17
|Juventus
|6
|12-10
|9
|18
|Galatasaray
|6
|8-8
|9
|19
|AS Monaco
|6
|7-8
|9
|20
|Bayer Leverkusen
|6
|10-12
|9
|21
|PSV Eindhoven
|6
|15-11
|8
|22
|Qarabag
|6
|10-13
|7
|23
|Napoli
|6
|6-11
|7
|24
|Copenhagen
|6
|9-17
|7
|25
|Benfica
|6
|6-8
|6
|26
|Union SG
|6
|7-15
|6
|27
|Pafos
|6
|4-9
|6
|28
|Athletic Bilbao
|6
|4-9
|5
|29
|Olympiakos
|6
|6-13
|5
|30
|Club Brugge
|6
|8-16
|4
|31
|Frankfurt
|6
|8-16
|4
|32
|Slavia Prague
|6
|2-11
|3
|33
|Bodo/Glimt
|6
|9-13
|3
|34
|Ajax
|6
|5-18
|3
|35
|Villarreal
|6
|4-13
|1
|36
|Kairat
|6
|4-15
|1
Theo thể thức giải UEFA Champions League 2025-2026, Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 7
Ngày 20/1
22h30: Kairat Almaty vs Club Brugge.
Ngày 21/1
0h45: Bodo Glimt vs Man City.
3h: Copenhagen vs Napoli.
3h: Inter Milan vs Arsenal.
3h: Olympiacos vs Bayer Leverkusen.
3h: Real Madrid vs AS Monaco.
3h: Sporting Lisbon vs PSG.
3h: Tottenham vs Dortmund.
3h: Villarreal vs Ajax
Ngày 22/1
0h45: Qarabag vs Frankfurt.
0h45: Galatasaray vs Atletico Madrid.
3h: Atalanta vs Athletic Bilbao.
3h: Bayern Munich vs Royal Union SG.
3h: Chelsea vs Pafos.
3h: Juventus vs Benfica.
3h: Marseille vs Liverpool.
3h: Newcastle vs PSV.
3h: Slavia Prague vs Barcelona.
Bình luận