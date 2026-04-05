Hình ảnh vận tải cơ Mỹ cháy rụi trong nhiệm vụ giải cứu phi công

(VTC News) -

Người này được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu sau trận giao tranh dữ dội, kết thúc chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn quy mô lớn và cực kỳ rủi ro.

WSO của F-15E, mất tích từ khi máy bay bị bắn hạ hôm thứ Sáu, được giải cứu sau chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiến đấu (CSAR) đầy nguy hiểm và cuộc đấu súng ác liệt ở miền nam Iran. Phi công trước đó được cứu trong cùng chiến dịch, khiến hai trực thăng HH-60H Jolly Green II làm nhiệm vụ CSAR bị trúng đạn, có binh sĩ bị thương.

Theo New York Times, chiến dịch còn bao gồm việc cho nhiều máy bay vận tải hạ cánh sâu trong lãnh thổ đối phương. Hai máy bay (có thể là MC-130J) bị mắc kẹt tại sân bay, buộc ba máy bay khác phải tới đón lực lượng Mỹ. Các máy bay này sau đó bị phá hủy tại chỗ để không rơi vào tay đối phương.

Một chiếc máy bay vận tải C-130J mới có giá khoảng 67 triệu đến 73 triệu USD. Các biến thể chuyên dụng, chẳng hạn như máy bay tiếp nhiên liệu KC-130J hoặc máy bay chiến đấu vũ trang, có thể có giá trên 100 triệu USD mỗi chiếc.

Các phương tiện truyền thông Iran đăng tải hình ảnh được cho là hai máy bay C-130 trên mặt đất và một hình ảnh khác cho thấy một cột khói đen dày đặc tại vị trí của chúng.

Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng Truth Social xác nhận rằng WSO hiện an toàn trong tay Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt sâu trong lãnh thổ đối phương. Ông nhấn mạnh Mỹ không bỏ lại bất kỳ binh sĩ nào phía sau và khẳng định ưu thế trên không của Mỹ trước Iran.

Trước đó, Axios dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm giải cứu thành viên phi hành đoàn thứ hai của chiếc F-15 bị bắn rơi. Chiến dịch được thực hiện với hỏa lực yểm trợ dày đặc; các lực lượng Mỹ khai hỏa mạnh và sau đó rút toàn bộ khỏi Iran.

Các video từ hiện trường cho thấy các vụ tấn công bằng tên lửa, cùng tiếng súng và tiếng nổ. Video khác cho thấy người dân Iran trong khu vực đang tìm kiếm phi công. Tehran được cho là treo thưởng lớn để bắt giữ WSO, vì việc bắt hoặc tiêu diệt người này sẽ mang lại lợi thế tuyên truyền lớn cho Iran và gây bối rối cho Mỹ.

Tài khoản Instagram của lực lượng Tác chiến Đặc biệt Không quân Mỹ cũng xác nhận WSO được cứu sống, cho biết lực lượng đặc nhiệm tham gia “trận giao tranh quy mô lớn” tại điểm đón, chiến đấu hết mình để cứu đồng đội.

Sau khi máy bay bị bắn hạ, Mỹ triển khai gói lực lượng cứu nạn gồm: tiêm kích yểm trợ trên không, trực thăng HH-60W Jolly Green II, máy bay HC-130J Combat King, máy bay trinh sát và UAV cùng nhiều phương tiện khác. Trong quá trình tìm kiếm, trận giao tranh lớn xảy ra gần khu vực rơi máy bay ở miền nam Iran.

Các chiến dịch CSAR được xem là trong những nhiệm vụ nguy hiểm và phức tạp nhất của quân đội Mỹ, khi phải xâm nhập khu vực phòng thủ dày đặc của đối phương. Việc triển khai chiến dịch vào ban ngày ngay sau khi F-15E bị bắn hạ cho thấy mức độ rủi ro cực cao mà lực lượng Mỹ chấp nhận để cứu người.

Ngoài chiếc F-15E bị bắn rơi và hai trực thăng bị hư hại, máy bay A-10C Thunderbolt II cũng bị bắn trúng và rơi, phi công phải nhảy dù. Chiếc A-10 khác có thể cũng bị hư hại.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng CIA sử dụng các năng lực đặc biệt để xác định vị trí của WSO và tiến hành chiến dịch đánh lừa nhằm gây rối loạn lực lượng Iran.

Theo quan chức cấp cao: CIA tung tin giả rằng Mỹ tìm thấy WSO và đang di chuyển người này trên mặt đất để rút khỏi Iran. Trong lúc Iran bị đánh lạc hướng, CIA sử dụng năng lực tình báo để xác định chính xác vị trí của phi công – được mô tả như “tìm kim trong đống cỏ khô”. Sau đó, thông tin được chuyển ngay cho Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, và Tổng thống ra lệnh triển khai chiến dịch giải cứu ngay lập tức, với sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và CIA.