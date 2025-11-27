Bên trong nhà ga sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Song song với nhà ga, ACV cho biết đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Khu sân đỗ tàu bay phía Tây vượt tiến độ, dự kiến hoàn thành trước 19/12/2025, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Đường cất hạ cánh số 2 đang đạt hơn 60% kết cấu bê tông xi măng và được đặt mục tiêu khai thác từ tháng 6/2026.