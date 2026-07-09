Hiệp định với EFTA mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ chiều 9/7, đề nghị cho biết thông tin và bình luận của Việt Nam trước việc vừa qua Việt Nam và các nước thành viên khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: “Đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán”.

Theo Người phát ngôn, Việt Nam đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các thành viên EFTA. Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

“Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên của EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm”, bà Phạm Thu Hằng thông tin.

Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) bao gồm 4 nước: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hai bên đã trải qua 21 phiên đàm phán chính thức. Phiên đàm phán gần nhất diễn ra tại Iceland từ ngày 17-22/6.

Ngày 22/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Liechtenstein để trao đổi về các vấn đề cuối cùng còn tồn đọng để kết thúc đàm phán.

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), ngày 2/7, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EFTA. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các quốc gia EFTA.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng EFTA tại Reykjavík, Iceland ngày 22/6, đánh dấu việc hai bên chính thức hoàn tất tiến trình đàm phán. Trước đó, các nhóm đàm phán của EFTA và Việt Nam đã tiến hành nhiều ngày đàm phán kỹ thuật tại Reykjavík ngay trước thềm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA.

Hội nghị Bộ trưởng tại Iceland có sự tham dự của bà Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland; ông Espen Barth Eide, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy; bà Sabine Monauni, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Liechtenstein; ông Guy Parmelin, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ; và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.