Harry Kane ghi bàn, Anh thắng New Zealand

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc Harry Kane ghi bàn giúp Anh thắng New Zealand 1-0.

Đội tuyển Anh đánh bại New Zealand 1-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra sáng 7/6 tại Florida (Mỹ). Harry Kane ghi bàn duy nhất ở cuối hiệp một, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel giành chiến thắng khởi động cho World Cup 2026.

Các cầu thủ Anh áp đảo rõ rệt về thế trận. Đội bóng có biệt danh "Tam sư" kiểm soát bóng 72%, tung ra 23 cú sút, hưởng 8 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,49 - hoàn toàn vượt trội các thông số tương ứng của đối thủ. Dù vậy, sự chênh lệch lớn về thế trận không được Anh chuyển hóa thành một chiến thắng cách biệt.

Đội tuyển Anh (áo đỏ) thắng New Zealand. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Anh cầm bóng 68% và liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa đối thủ. John Stones, Harry Kane, Kobbie Mainoo và Marcus Rashford đều có cơ hội, nhưng thủ môn Max Crocombe cùng hàng thủ New Zealand chơi tập trung. Đội khách gần như chỉ có một tình huống đáng chú ý khi Matthew Garbett dứt điểm buộc Jordan Pickford phải cứu thua.

Bàn thắng đến ở phút 45+2. Djed Spence treo bóng chính xác vào vòng cấm để Harry Kane bật cao đánh đầu vào góc thấp, đưa Anh vượt lên.

Sau giờ nghỉ, Thomas Tuchel thay gần như toàn bộ đội hình. "Tam sư" thi đấu thong thả giữ sức và thử nghiệm các phương án chiến thuật. Dù vậy, đội tuyển Anh tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội. Họ có thêm 9 cú sút nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích và không ghi thêm bàn thắng.

Cơ hội rõ nhất trong hiệp hai thuộc về Dan Burn với cú đánh đầu trúng cột dọc ở phút 49. Cuối trận, Anthony Gordon cũng có pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thắng được thủ môn New Zealand. Đội khách cố gắng đẩy bóng lên trong những phút cuối, song không tạo đủ sức ép để gỡ hòa.