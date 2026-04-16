Hành động của Iran và Pakistan sau thông điệp cứng rắn của Mỹ

Các quan chức Iran và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir dự kiến sẽ tiến hành hội đàm tại Tehran vào ngày thứ Năm, tập trung thảo luận các thông điệp đã được trao đổi giữa Iran và Mỹ, sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan đổ vỡ hôm Chủ nhật. Thông tin do hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran đăng tải.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tại Tehran, ngày 15/4/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP)

Trước đó, ông Munir – được xem là một kênh trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran – đã tới Tehran trong ngày thứ Tư và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Theo quân đội Pakistan, phái đoàn do ông Munir dẫn đầu mang theo thông điệp từ Mỹ.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông “rất vui mừng” khi đón tiếp ông Munir, đồng thời nhấn mạnh Iran tiếp tục cam kết "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Hiện chưa rõ thành phần tham dự cuộc họp ngày thứ Năm, bao gồm khả năng Ngoại trưởng Araghchi có tiếp tục tham gia hay không. Thời gian qua, Iran duy trì kênh trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua Pakistan, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm nối lại vòng đàm phán tiếp theo giữa Tehran và Washington.

Reuters đưa tin, các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc nối lại đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các cuộc trao đổi gián tiếp giữa Mỹ và Iran, do Pakistan làm trung gian, đang diễn ra “hiệu quả và liên tục”. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, nhận định triển vọng đạt được thỏa thuận là tích cực, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được hai bên nhất trí hôm 8/4.