Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran?

(VTC News) -

Theo nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​dẫn đầu vòng đàm phán thứ hai với các quan chức Iran tại Pakistan cùng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể ông Trump.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, Tổng thống Trump thông tin cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sớm được nối lại tại Islamabad, chỉ vài ngày sau khi vòng thương lượng cuối tuần qua không đạt kết quả. "Quý vị nên ở đó, thật đấy, vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có xu hướng quay lại đó", ông Trump nói với phóng viên tờ New York Post.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để thảo luận về vấn đề Iran, tại Islamabad ngày 11/4. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức vùng Vịnh, Pakistan và Iran cũng xác nhận nhóm đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Tehran chưa ấn định ngày cụ thể.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad nhưng không thành công. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, còn phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Sau đó, Tehran và Washington thông báo các bên không đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do một số bất đồng.

Theo Phó Tổng thống Vance, ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho "thỏa thuận lớn" mà Tổng thống Trump muốn đạt được với Iran.

"Ông ấy không muốn đạt được một thỏa thuận nhỏ. Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận lớn. Lý do thỏa thuận chưa được hoàn tất là vì tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, Iran không tài trợ khủng bố, đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó là điều ông ấy đang đề nghị”, ông Vance nói.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hiện có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ cùng với 12 tàu chiến và hàng trăm máy bay quân sự.

Theo CENTCOM, lực lượng gồm nhiều phương tiện quân sự hiện đại như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu tác chiến ven bờ, cùng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay tiếp dầu và các hệ thống trinh sát, giám sát.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu chở dầu mang tên Argo Maris đã rời cảng Iran trước khi đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố về lệnh phong tỏa của Mỹ và tạm thời biến mất khỏi bảng theo dõi công khai khi di chuyển qua eo biển, rồi xuất hiện trở lại lúc 13h54 (giờ địa phương).