CĐV đổ ra sân bay mắng chửi, HLV Hàn Quốc cần cảnh sát hộ tống

(VTC News) -

Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Hong Myung-bo cùng trưởng đoàn Park Hang Seo và một số cầu thủ như Kim Min-jae, Lee Kang-in trở về Hàn Quốc sau hành trình đáng thất vọng tại World Cup 2026. Đón tiếp các thành viên của đội tuyển Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon là những tiếng la ó và chỉ trích của cổ động viên.

Ngay từ khoảng 2-3 giờ sáng (giờ địa phương), nhiều cổ động viên đã có mặt tại khu vực nhà ga sân bay để chờ đội tuyển. Một số người mang theo ảnh thờ có in biểu tượng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), treo các biểu ngữ với nội dung như: "Bóng đá Hàn Quốc đã chết", "Hong Myung-bo hãy trả lại 2 tỷ won rồi cút đi".

Hàng trăm cổ động viên và các YouTuber đón đội tuyển Hàn Quốc bằng những tiếng la ó. (Ảnh: AP)

Khi bảng điện tử thông báo chuyến bay chở HLV Hong Myung-bo đã hạ cánh, đám đông lập tức hò hét, kèm theo nhiều lời lẽ gay gắt. Khoảng 3h51, HLV Hong Myung-bo cùng ông Park Hang Seo, các cầu thủ Lee Kang-in, Jo Hyeon-woo, Hwang In-beom và một số thành viên khác bước ra từ nhà ga sân bay. Ngay lập tức, người hâm mộ đánh trống cổ động như trên khán đài sân vận động, đồng thanh hô vang: "Hong Myung-bo cút đi!", "Hãy chịu trách nhiệm!" cùng hàng loạt tiếng la ó phản đối.

Ngoại trừ một cái liếc nhìn nhanh về phía đám đông, HLV Hong Myung-bo giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ nhìn thẳng phía trước và lặng lẽ rời sân bay. Trước câu hỏi của phóng viên: "Ông có điều gì muốn nói với những người hâm mộ đang thất vọng không?", ông hoàn toàn im lặng.

Khoảng 40 phút sau, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu cũng đáp xuống sân bay Incheon. Ông tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhiều CĐV lớn tiếng hô: "Ông định lén lút nhập cảnh à?", khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Kể từ sau World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc thường tổ chức lễ chào đón chính thức tại sân bay sau mỗi kỳ World Cup diễn ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này bị hủy bỏ. Do lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công hoặc va chạm với HLV Hong Myung-bo và các thành viên đội tuyển, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 160 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại nhà ga sân bay.

Video: Nam Phi thắng 1-0 Hàn Quốc

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ có 1 chiến thắng và nhận về 2 thất bại ở bảng A, giành được vỏn vẹn 3 điểm và dừng bước ở vị trí thứ ba. Với thành tích này, họ đã để lỡ cơ hội giành vé vào vòng 1/16.

Đặc biệt, ở trận cuối gặp Nam Phi, Hàn Quốc chỉ cần hòa là đủ đi tiếp nhưng lại thi đấu bạc nhược và thua 0-1. Thất bại được truyền thông nước này gọi là "Thảm họa Monterrey", làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Ở kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, Hàn Quốc chỉ xếp hạng 34 chung cuộc. Đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội tuyển.