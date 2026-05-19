Cận cảnh đại lộ lớn nhất phía Nam TP.HCM dự kiến xây thêm đường trên cao

Mới đây, UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo đề xuất, tuyến đường trên cao được xây dựng dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu với quy mô 6 làn xe.
Dự án đồng thời xây dựng 7 nút giao khác mức tại các vị trí trọng điểm gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A. Trong hình là nút giao Nguyễn Văn Linh - dự án mở rộng quốc lộ 50.
Điểm đầu tuyến kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18 km. Dự án được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.
UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, nhà đầu tư phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như lợi thế của hình thức PPP so với các mô hình đầu tư khác.
Thành phố cũng yêu cầu rà soát tính phù hợp quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị và đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho toàn khu vực phía Nam.
Toàn bộ kinh phí nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do liên danh nhà đầu tư tự cân đối, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền là 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án.
Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công từ năm 1996 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2007.
Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối khu Tây với khu Đông và khu Nam thành phố. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tuyến đường hiện có mặt cắt ngang từ 10 - 14 làn xe, tổ chức lưu thông hai chiều với dải phân cách cây xanh ở giữa.
Tại làn hỗn hợp, các phương tiện được phép lưu thông tối đa 50 km/h, trong khi làn ô tô có tốc độ khai thác từ 50 - 80 km/h. Hiện trên đoạn đường này có hai trạm thu phí đang hoạt động.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh cũng là tuyến giao thông quan trọng kết nối cửa ngõ miền Tây, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế và du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường đi qua nhiều cơ sở giáo dục lớn như Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Văn Hiến.
Theo ghi nhận, dải phân cách giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện hữu có quỹ đất phù hợp để triển khai đường trên cao, đồng thời hạn chế vướng mắc về giải phóng mặt bằng so với nhiều dự án giao thông khác tại TP.HCM. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng TP.HCM, dù nhiều đoạn đã tách riêng làn ô tô và làn hỗn hợp, tuyến đường vẫn tồn tại nhiều giao cắt cùng mức nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Trong thời gian tới, hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối với đường Nguyễn Văn Linh sẽ tiếp tục được triển khai, kéo theo lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh trên toàn tuyến. Vì vậy, việc đầu tư tuyến đường trên cao cùng hệ thống nút giao khác mức được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực lưu thông và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu Nam TP.HCM.
