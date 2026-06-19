Hai TikToker lĩnh 9 năm tù vì tổ chức sử dụng ma túy trong vũ trường thu nhỏ

(VTC News) -

Chiều 19/6, TAND khu vực 2 TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) - đồng sở hữu kênh TikTok “Nhật Duy - Nhật Hoàng”, cùng Nguyễn Hoàng Hữu Luân và Nguyễn Tấn Đức mỗi bị cáo 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Kim Thanh bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

TikToker Nhật Duy (bên phải) và Văn Hoàng. (Ảnh: chụp màn hình)

Tại tòa, Duy cùng các đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai ban đầu sử dụng ma túy để giải tỏa căng thẳng nhưng dần lệ thuộc và tiếp tục sử dụng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024, Duy, Hoàng và nhóm bạn thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại một phòng ngủ trong căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, phường An Khánh, TP.HCM. Căn phòng được lắp đặt hệ thống loa công suất lớn, đèn sân khấu cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy, được cơ quan điều tra xác định như một “vũ trường thu nhỏ”.

Quá trình điều tra cho thấy Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Hữu Luân và Nguyễn Tấn Đức đã 4 lần góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng.

Lần đầu vào tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, Duy rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy từ một người tên Trang (chưa rõ lai lịch). Đến ngày 20/11/2024, Duy tiếp tục ứng tiền mua ma túy trước, sau đó các thành viên góp tiền hoàn lại.

Ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh - người quen gặp tại một quán bar. Tối 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Đến trưa hôm sau, lực lượng công an kiểm tra, đưa tất cả những người liên quan về trụ sở làm việc, từ đó làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.