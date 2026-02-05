Truy nã 'bà trùm' cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 5/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra Quyết định truy nã bị can Phạm Thị Thanh (SN 1969), kẻ chủ mưu trong đường dây cho vay nặng lại hàng trăm tỷ đồng trong vụ án liên quan đến lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên đang bị điều tra.

Phạm Thị Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng truy nã.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 7/2025 - 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự;

Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra đã xác định: Trong thời gian từ 2023 - 2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, ở Thửa 509, lô HK 17, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay tiền với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Tổng số tiền nhóm nghi phạm thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỷ đồng và tổng số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 19/1/2026, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, nghi phạm đã bỏ trốn.

Ngày 26/1/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh thì liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh - Đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số điện thoại: 0692.785.462, địa chỉ cơ quan: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng (Hải Phòng) để cung cấp thông tin, giải quyết.

Trước đó, liên quan việc tập trung mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tập trung đấu tranh làm rõ.