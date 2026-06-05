Loạt hồ điều hòa ở Hà Nội dần lộ diện trước mùa mưa

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Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu thực tế, trong tiềm thức của phần lớn người dân hiện nay vẫn tồn tại tâm lý muốn mua nhà để có quyền sở hữu hơn là thuê nhà dài hạn.

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị Trên thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển Đá Nhảy có giấy tờ mang tên V.V.C (trú tại xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị).

AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học Các nhà khoa học phát hiện hơn 4.000 bài báo y khoa chứa trích dẫn tham khảo không tồn tại, phần lớn được cho do AI tự tạo ra.

Phó Thủ tướng: Tìm mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi không được bỏ qua dấu hiệu nhỏ nào Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà căn dặn cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào trong quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên từ ngày 8 - 9/6 Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 8 - 9/6, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm nay.

CLB Công an Hà Nội 'nhường' Đình Bắc, Quang Hải cho tuyển Việt Nam dự AFF Cup? Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) làm việc với câu lạc bộ Công an Hà Nội về phương án nhân sự ở AFF Cup 2026.

Thảm cảnh của chú lợn được nuôi bằng bánh quy, nước ngọt suốt 7 năm Trước khi được giải cứu, chú lợn Portia được nuôi như thú cưng trong căn hộ nhỏ, sống bằng bánh quy, Coca-Cola và đồ ăn vặt của người, gần như không đi nổi vì béo.

Tin chuyển nhượng 5/6: Real Madrid sắp đón Mourinho, chỉ thiếu 1 điều kiện Tổng hợp tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất hôm nay 5/6: Huấn luyện viên Jose Mourinho chưa chính thức ký hợp đồng với Real Madrid vì trở ngại cuối cùng.

Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội Từ thực tế nhiều gia đình công nhân phải sống trong phòng trọ 10-15m², đại diện người lao động đề nghị đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dài hạn.

Tương lai xanh được kiến tạo bằng công nghệ thế nào? Khi Trái đất ngày càng nóng lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, công nghệ được đặt kỳ vọng trở thành chìa khóa mở ra một tương lai xanh.

HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier dự đoán đội tuyển Nhật Bản có thể vào tứ kết World Cup 2026.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/6: USD bật tăng Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 5/6 ở mức 25.147 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Hội thảo khoa học về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội thảo do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tổ chức tập trung làm rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của hai lời kêu gọi nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'? Từ "soccer" vốn bắt nguồn từ chính nước Anh, nhưng lại trở thành cách gọi phổ biến của người Mỹ dành cho bóng đá.

Uống nước hoa quả lên men có tốt? Nước hoa quả lên men được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng, vậy uống nước hoa quả lên men có tốt?

Nếu muốn ăn dứa để giảm cân, bạn cần nhớ 4 nguyên tắc này Dứa ít calo, giàu chất xơ nên thường được dùng trong thực đơn giảm cân, nhưng bạn cần biết cách ăn dứa giảm cân mà không sợ tăng đường huyết, hại dạ dày.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới, đồng thời cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc trong sáng và đêm 5/6, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Top 10 mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất được yêu thích hiện nay Dưới đây là 10 mỹ nhân Hoa ngữ nổi bật được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc ấn tượng, sự nghiệp thành công và sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí.

Mẹo làm trắng dây chuyền bạc xỉn màu, lấy lại vẻ sáng bóng như mới Để làm sạch, làm sáng bóng dây chuyền bạc xỉn màu, bạn có thể dùng các nguyên liệu quen thuộc như giấy bạc và baking soda, chanh tươi và muối hạt, kem đánh răng...

Vị trí chiến lược định hình chuẩn sống Bespoke hạng sang tại Đông Bắc TP.HCM Khải Hoàn Imperial hứa hẹn là biểu tượng sống mới tại tâm điểm đô thị công nghệ cao Đông Bắc TP.HCM, nơi thu hút vốn đầu tư và cộng đồng cư dân chất lượng cao.

Siêu mẫu Thanh Hằng ngồi bệt vỉa hè, khóc nức nở dưới mưa lúc 4h sáng Hậu trường một cảnh quay trong phim điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc" do Thanh Hằng đóng chính đang nhận được nhiều chú ý.

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất Bài viết giới thiệu bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 6/2026 - giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Tổng thống Zelensky gửi thư ngỏ mời Tổng thống Putin đối thoại chấm dứt xung đột Tổng thống Zelensky đã đề xuất lệnh ngừng bắn và cuộc gặp trực tiếp với ông Putin trong bức thư ngỏ hiếm hoi gửi tới nhà lãnh đạo Nga.

PCI 2025: Kinh tế tư nhân đứng trước cơ hội bứt phá mới Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025 cho thấy kinh tế tư nhân đang có nhiều dư địa phát triển nhờ các cải cách mạnh mẽ về thể chế và môi trường kinh doanh.

Hezbollah bác lệnh ngừng bắn, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ Không có dấu hiệu tiến triển trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sau khi Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ở Lebanon.

World Cup 2026 hôm nay 5/6: FIFA cấm kèn vuvuzela Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất ngày 5/6: Liên đoàn bóng đá thế giới cấm mang kèn vuvuzela vào các sân vận động tại World Cup 2026.

Nữ công nhân Thanh Hóa trúng 50 triệu đồng khi tham gia khuyến mãi sau giờ làm Trong lúc nghỉ giải lao tại xưởng may ở Thanh Hóa, chị Trịnh Thị Ngọc (SN 1992) bất ngờ trúng giải thưởng 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi của Number 1.

Cận cảnh trạm đổi pin xe máy điện Honda CUV e: tại Hà Nội Honda Việt Nam vận hành hệ thống trạm đổi pin xe máy điện, đồng thời công bố giá bán Honda CUV e: từ 45 triệu đồng cùng các gói thuê và đổi pin dành cho người dùng.