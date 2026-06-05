Loạt hồ điều hòa ở Hà Nội dần lộ diện trước mùa mưa

Toàn cảnh các hồ chống ngập ở Hà Nội gấp rút thi công trước mùa mưa
Nhiều dự án hồ điều hòa, hồ đầu mối tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, với mục tiêu sớm hoàn thiện để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho Thủ đô trước mùa mưa bão năm 2026.
Từ đầu năm nay, thành phố đồng loạt khởi công nhiều công trình chống ngập quy mô lớn như hồ điều hòa Phú Đô, hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hồ điều hòa Thụy Phương 2 với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Các dự án đều do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư. Hiện đơn vị cùng các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành trước ngày 30/6, kịp đưa vào vận hành phục vụ công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa năm nay.
Tại phường Đại Mỗ, dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) có diện tích khoảng 12 hecta, tổng vốn đầu tư gần 370 tỷ đồng được khởi công từ tháng 1/2026. Công trình được xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hồ điều tiết theo quy hoạch thoát nước của Hà Nội, góp phần tăng khả năng trữ nước, điều tiết dòng chảy và giảm ngập úng cho khu vực.
Những ngày đầu tháng 6, công trường vẫn duy trì nhiều mũi thi công.
Máy xúc, xe tải liên tục hoạt động để hoàn thiện phần lòng hồ, vận chuyển đất và chỉnh sửa cao độ theo thiết kế. Cùng với đó, các hạng mục kè hồ cũng đang được hoàn thiện.
Dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Sau khi đưa vào sử dụng, hồ đầu mối Mễ Trì được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực phía Tây thành phố.
Cách đó không xa, hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm cũng đang dần hoàn thiện sau hơn 4 tháng triển khai. Đây là một trong những dự án chống ngập có quy mô lớn nhất trong đợt đầu tư lần này với diện tích hơn 36 hecta, trong đó mặt nước chiếm trên 31 hecta. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 800 tỷ đồng.
Đến nay, phần lớn các hạng mục chính đã hoàn thành. Lòng hồ cơ bản được đào tạo hình, hình thành vùng chứa nước rộng lớn phục vụ công tác điều tiết. Đáng chú ý, dù chưa hoàn thành toàn bộ dự án nhưng hồ Phú Đô đã tham gia hỗ trợ tiêu thoát nước trong đợt mưa lớn xảy ra hồi tháng 5.
Đến nay, công trình hiện đạt trên 95% khối lượng thi công. Các hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Khi đi vào vận hành đầy đủ, hồ điều hòa Phú Đô sẽ góp phần giảm tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Ở phía Tây thành phố, hai dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những công trình trọng điểm nằm gần tuyến Vành đai 4, hệ thống kênh tiêu thoát nước và các khu đô thị đông dân cư.
Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ hình thành cụm hồ điều hòa quy mô lớn, đóng vai trò điều tiết nước mưa và hỗ trợ chống ngập cho cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Hiện hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 đã hoàn thành hơn 75% khối lượng công việc. Trong khi đó, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đạt trên 95% khối lượng thi công. Các nhà thầu đang tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong cuối tháng 6.
Tại khu vực phía Bắc Hà Nội, dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 ở phường Đông Ngạc cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, diện tích mặt nước khoảng 14,5 hecta.
Dự án được triển khai nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực đô thị phía Bắc thành phố, đồng thời tạo thêm không gian mặt nước và cải thiện cảnh quan đô thị.
Đến nay, công trình đã hoàn thành gần 80% khối lượng. Hệ thống hồ đã được kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại để kịp bàn giao theo kế hoạch.
Theo Ban Nông nghiệp, các dự án chống ngập khẩn cấp do đơn vị làm chủ đầu tư hiện đạt trung bình khoảng 90% khối lượng thi công.
Với tiến độ hiện nay, các công trình cơ bản đáp ứng mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6.
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