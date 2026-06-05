Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập

Nhằm giảm ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây, Hà Nội đang tăng tốc thi công cụm 3 trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Video: Nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập.
Theo ghi nhận, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc mực nước sông Cầu Ngà dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước nội khu còn hạn chế. Nước mưa không thể tiêu thoát kịp thời, dẫn đến tình trạng dồn ứ và ngập sâu kéo dài nhiều ngày.
Theo thiết kế, cụm 3 trạm bơm có tổng công suất khoảng 12 m³/s. Dự kiến khi hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý II/2026, hệ thống này sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực phía Tây Hà Nội, giảm nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu vực đê Cầu Ngà cũng như bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông quan trọng.
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