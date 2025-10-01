Nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập sâu, bộ đội chia ca túc trực dìu dân qua điểm nguy hiểm

Những ngày qua, mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội chìm trong biển nước. Tại đoạn quốc lộ 70 lên cầu vượt Tây Mỗ, mực nước có lúc gần chạm thắt lưng người, hàng trăm phương tiện ách tắc, người dân loay hoay giữa dòng ngập.
Từ sáng 30/9 đến hôm nay (1/10), hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã được huy động về khu vực ngập nặng.
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng chia thành ba ca, trực tại điểm ngập vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều và tối.
Mỗi ca từ 12–14 chiến sĩ thay nhau hỗ trợ, đảm bảo không thời điểm nào người dân phải một mình xoay xở tại điểm ngập úng.
“Người dân đang cần, nên chúng tôi có mặt. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính với nhân dân”, một chiến sỹ tại hiện trường chia sẻ.
Chỉ trong hai ngày 30/9 và 1/10, lực lượng Cảnh sát biển đã giúp hàng trăm lượt người cùng phương tiện vượt qua đoạn ngập sâu gần 1 m. Nhờ có sự hỗ trợ ấy, nhiều người dân tránh được cảnh kẹt xe kéo dài, nguy hiểm rình rập khi cố gắng tự di chuyển trong dòng nước.
“Tôi chở đơn hàng gấp mà đứng chôn chân gần tiếng đồng hồ, nước thì vẫn dâng, xe không thể nổ máy. Khi lực lượng Cảnh sát biển đến dìu xe, tôi mới thở phào. Thú thực, trong lúc khó khăn như vậy, nhìn thấy các anh bộ đội ướt lạnh vẫn tận tình giúp dân, tôi rất cảm động”, anh Lê Minh Đức (34 tuổi, quê ở Phú Thọ) chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi, nhà ở khu vực cầu Ngà) vừa được các chiến sĩ dìu qua dòng nước ngập, vừa run run nói: “Một mình tôi chắc chắn không thể dắt xe nổi. Các chú bộ đội trẻ, mưa táp vào mặt mà vẫn cười, vẫn động viên chúng tôi. Thật sự tôi thấy an tâm và biết ơn vô cùng”.
Không chỉ hỗ trợ di chuyển, các chiến sĩ còn hướng dẫn người dân cách đi theo hàng, nhắc nhở ai yếu sức thì khoác tay để bảo đảm an toàn.
Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8m (vượt mực nước khống chế là 7,70m).
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.
