Khó tin cảnh dân Hà Nội sống khổ sở giữa 'biển nước' 5 ngày chưa rút

Nhiều ngày sau mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), các ngõ 6/153, 6/177, 6/59 Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) vẫn ngập nặng, người dân sống trong cảnh thiếu điện, nước sạch và phải dùng ván gỗ, bè tự chế để đi lại.
Người dân ngõ 6/153 phố Miêu Nha cho biết nước ngập 0,5 - 1m, nhiều đoạn sâu hơn 1m, ngập tới ngực.
Điện bị cắt để đảm bảo an toàn khiến việc sinh hoạt của người dân trở nên vất vả. “Chúng tôi mất điện, thiếu nước sạch, sinh hoạt đảo lộn, ăn uống chủ yếu phải mua bên ngoài. Trẻ nhỏ chưa đi học thì gửi nhờ, còn các cháu lớn đi học phải thuê trọ, ở tạm nhà nghỉ chờ nước rút”, một người dân chia sẻ.
Ông Trần Đình Thiệp (nhà số 12, ngõ 6/153 phố Miêu Nha) chỉ vào vết nước dâng trong nhà, cho biết mực nước chỉ mới rút khoảng 10cm: “Trận mưa bão năm nay ngập tương đương trận lũ lịch sử 2008. Nước tràn vào nhà tôi khoảng 25cm, đồ đạc phải kê cao hết. Gia đình phải sinh hoạt trên tầng 2, ăn uống chủ yếu là mì tôm, còn muốn ăn cơm thì phải lội nước ra ngoài mua cơm hộp về”.
Tủ lạnh, tivi, quạt điện hay bát đĩa sinh hoạt hàng ngày đều được ông Thiệp kê lên những điểm cao để tránh nước ngập vào.
Ông Thiệp cho biết, muốn đi làm phải lội nước ra khu vực cao hơn để lấy xe, còn trẻ nhỏ đi học phải gửi nhờ nhà ở chỗ cao. Một số hộ phải di dời tạm thời, số còn lại chật vật sống trong môi trường ô nhiễm, ngập ngụa rác thải.
Cách đó không xa hộ gia đình bà Xuân cũng ngập hơn 1m nước. "Do ngập sâu, gia đình tôi phải kê cao tủ lạnh, máy giặt để tránh hư hỏng và chuyển lên tầng 2 sinh sống. Những ngày đầu, các cháu phải đi thuyền đến trường, nhưng bất tiện nên tôi gửi cháu ở nhờ gần trường để ăn ngủ. Việc thiếu nước sạch cũng khiến gia đình khốn khổ, vợ chồng phải thay nhau sang nhà họ hàng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi quay về trông coi nhà", bà Xuân nói.
Ông Cao Văn Hơn chỉ vào hai chiếc ghế sofa bị hư hỏng vì không kịp di chuyển lên cao, kể lại: “Ngày 29/9, khi nước bắt đầu dâng, tôi cùng bà con kê đồ đạc, tủ lạnh nâng được hơn 60cm. Nhưng đến 30/9, nước tiếp tục lên, con cái đi làm chưa về, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già nên không thể chuyển hết. Nhiều vật dụng, đồ điện và sofa bị ảnh hưởng, hư hỏng”.
Do ngập úng khiến mất điện, mất nước suốt 3 ngày, 6 người trong gia đình ông Hơn phải cầm cự bằng bánh mì, lương khô, mì tôm. Đến nay, thùng lương khô đã dùng hết, được tận dụng làm hộp đựng đồ.
Người dân chỉ có thể tắm giặt sơ sài bằng những thùng nước mưa tích trữ.
Dù đã kê lên cao, nhưng xe máy của người dân vẫn bị nước ngập quá nửa thân xe.
Nước ngập sâu buộc nhiều hộ chăn nuôi gà, lợn phải túc trực ngày đêm để gia cố chuồng trại, bảo vệ đàn vật nuôi. Thậm chí, có gia đình còn phải đưa lợn lên tầng 2 để tránh ngập.
Người dân phải ngâm mình trong nước để sinh hoạt hằng ngày và duy trì việc chăn nuôi.
Phương tiện di chuyển của người dân tại đây chủ yếu là bằng những thuyền, bè tự chế từ những tấm gỗ, xốp.
Xe máy cũng được người dân vận chuyển lên điểm cao hơn, bằng những chiếc thuyền tự chế.
Bình luận