Khó tin cảnh dân Hà Nội sống khổ sở giữa 'biển nước' 5 ngày chưa rút

Cách đó không xa hộ gia đình bà Xuân cũng ngập hơn 1m nước. "Do ngập sâu, gia đình tôi phải kê cao tủ lạnh, máy giặt để tránh hư hỏng và chuyển lên tầng 2 sinh sống. Những ngày đầu, các cháu phải đi thuyền đến trường, nhưng bất tiện nên tôi gửi cháu ở nhờ gần trường để ăn ngủ. Việc thiếu nước sạch cũng khiến gia đình khốn khổ, vợ chồng phải thay nhau sang nhà họ hàng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi quay về trông coi nhà", bà Xuân nói.