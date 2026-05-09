Ô tô cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Ngày 9/5, cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe trên đường Vành đai 3 trên cao, Hà Nội.

Sáng sớm cùng ngày, ông N.V.C. (trú ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ) lái xe ô tô loại 0,5 tấn, hiệu Suzuki, biển số 29D-502.xx chở vật liệu xây dựng, chạy trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì đi Cầu Giấy.

Khi đi đến đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Khương Đình, ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy trơ khung, may mắn không có người bị thương. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cách đây 10 ngày, đường Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra một vụ cháy ô tô. Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 29/4, ô tô con đang đi ở đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (theo hướng từ Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm) thì bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.