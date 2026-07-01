Hà Nội: Dự án cống hóa mương Kẻ Khế tăng tốc sau gần 20 năm

Thông tin từ UBND phường Ngọc Hà, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục bố trí tái định cư khi thành phố giao quỹ nhà. Hiện việc chưa có quỹ nhà tái định cư vẫn là khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng đến quá trình hoàn tất thu hồi diện tích đất còn lại và bàn giao mặt bằng sạch để triển khai hai dự án theo kế hoạch.