Hà Nội cam kết xây thêm trường để ít nhất 80% học sinh được học công lập

(VTC News) -

Cam kết trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra khi phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. (Ảnh: Viết Thành)

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Dự kiến, GRDP quý II tăng hơn 9%; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64.000 tỷ, trên 53% kế hoạch Trung ương giao, cao hơn cùng kỳ của năm trước.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, các kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương, chưa đạt được yêu cầu tăng trưởng 2 con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao cho Thành phố.

“Nhận thức rõ trách nhiệm đối với tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định trong 6 tháng cuối năm phải tăng tốc và bứt phá, nỗ lực mục tiêu tăng trưởng hai con số, không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Theo ông Vũ Đại Thắng, những tháng cuối năm, Hà Nội tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân ở mức cao nhất năm 2026.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, cầu qua sông Hồng, các dự án đường sắt đô thị và đặc biệt là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội cũng sẽ nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, lấy người dân là trung tâm của phát triển. Trong đó, về y tế sẽ tập trung triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe diện rộng miễn phí cho nhân dân, củng cố y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh.

“Trong lĩnh vực đào tạo giáo dục, Hà Nội tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông đứng thứ 2 cả nước trong năm học 2025-2026 và hướng tới phát triển toàn diện về trí tuệ, kỹ năng, thể chất và nghệ thuật về ngoại ngữ, xây dựng thêm các trường học, phòng học, quỹ đất giáo dục, đảm bảo tối thiểu 80% học sinh được học trong các cơ sở công lập”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Với TP.HCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được thông tin, tăng trưởng kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Đặc biệt, về tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới so với doanh nghiệp rút khỏi thị trường, nếu như trong năm 2025 tỷ lệ này là âm thì hiện nay tỉ lệ đã tăng 1,07% cho thấy môi trường đầu tư của thành phố đã trở nên tốt hơn.

Về việc chuẩn bị cho năm học mới, TP.HCM có dân số trên 14 triệu người với lượng học sinh rất đông, gây áp lực lớn cho việc đầu tư cho cơ sở giáo dục.

Trước tình hình này, TP.HCM đã phát động chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027” trước ngày 5/9.

Với số lượng phòng học mới được hoàn thành, TP.HCM sẽ đạt được tỷ lệ 230 phòng học/10.000 dân và nỗ lực đạt mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong năm 2028-2029.

Về sách giáo khoa, từ năm 2026-2027, TP.HCM sẽ triển khai miễn phí cho mượn sách giáo khoa và bắt đầu từ lớp 1, lớp 6 và lớp 10 và sẽ hoàn thành cho tất cả các khối học vào năm 2029.

Riêng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, TP.HCM đã chuẩn bị 150 tỷ đồng để cấp miễn phí sách giáo khoa cho đối tượng này hằng năm

“Dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, TP.HCM sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 10%”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định.