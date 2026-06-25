Bí thư Hà Nội: Thúc đẩy xây trường học, giảm tải áp lực cho cha mẹ

(VTC News) -

Nội dung trên được Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong điều kiện ngân sách, thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi người dân Thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố bắt đầu từ 1/7/2026. Học sinh tiểu học sẽ được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, phát triển thể chất.

Thành phố cũng đã và đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, xây dựng trường học, bệnh viện để mỗi gia đình có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập; giảm tải áp lực trường học cho các bậc cha mẹ; khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh; phát triển nhiều hơn nữa các không gian cho người cao tuổi sinh hoạt văn hoá, các em nhỏ vui chơi.

Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trần Đức Thắng, để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập.

Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho Nhân dân thủ đô.

Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặt văn hoá ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.

Mỗi gia đình văn hóa chính là tế bào lành mạnh của xã hội; gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên cộng đồng văn minh, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.

Thành phố luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn xây dựng gia đình với xây dựng môi trường văn hoá của thủ đô thanh lịch, văn minh; gắn hạnh phúc của mỗi gia đình với sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Lễ tuyên dương 126 gia đình văn hoá tiêu biểu Thủ đô năm 2026.

Bí thư Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác gia đình; coi đây là nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng văn hóa, con người của thủ đô.

"Tôi mong muốn mỗi gia đình của Thủ đô phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, nếp sống văn hoá của người Hà Nội cùng nhau xây dựng môi trường sống tốt đẹp; xây thành phố trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tôi mong rằng các gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; trở thành những 'điểm sáng' trong cộng đồng dân cư", Bí thư Hà Nội kỳ vọng.

Ông Trần Đức Thắng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị thành phố, sự chung tay, ủng hộ của mỗi gia đình, mỗi người dân, Hà Nội sẽ sớm hoàn mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô, không chỉ xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, trái tim của cả nước mà còn là một môi trường sống lý tưởng, đáng sống, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất.