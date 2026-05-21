Dự báo thời tiết 21/5: Miền Bắc duy trì mưa lớn trước khi nắng nóng trở lại

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/5/2026

Ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm, trong đó, khu Đông Bắc có lượng mưa dao động 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc khả năng kết thúc.

Ngày 21/5, miền Bắc tiếp tục hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, trong ngày 20/5, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Đêm 21/5, hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên mưa rào và dông rải rác, ngày 22/5 nắng nóng cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, trong đó, Nam Bộ cục bộ mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ngày 22/5, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ 23/5, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/5/2026

TP Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM có lúc mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.