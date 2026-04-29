Thua cao thủ Nhật Bản Takeru ở trận đấu bạc tỷ, sao muay Thái Rodtang bật khóc

Clip Takeru đánh bại Rodtang

Tại sự kiện "ONE SAMURAI 1" diễn ra vào ngày 29/4 tại nhà thi đấu Ariake (Nhật Bản), cựu vô địch K-1 ba hạng cân Takeru Segawa (34 tuổi) giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp trước cao thủ Thái Lan, Rodtang Jitmuangnon. Trận đấu tranh đai vô địch tạm thời Kickboxing hạng Flyweight đã kết thúc bằng chiến thắng TKO (knock-out kỹ thuật) cho Takeru ở hiệp thứ 5. Anh đã khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao theo cách tuyệt vời nhất: vừa giành được đai vô địch, vừa phục hận thành công.

Ở hiệp 1, cả hai bắt đầu thận trọng nhưng duy trì cự ly gần. Takeru tung ra những cú đá tầm thấp (low kicks), trong khi Rodtang đáp trả bằng những cú đấm uy lực. Khi tiếng chuông kết thúc hiệp vang lên, cả hai cùng nở nụ cười đầy thách thức.

Takeru nhiều lần đánh ngã Rodtang

Sang hiệp 2, từ một pha trao đổi đòn tay, cú đấm trái của Takeru đã trúng đích khiến Rodtang ngã xuống sàn. Dù Rodtang phân bua rằng đó không phải là một cú knock-down và bắt đầu tăng tốc, Takeru vẫn mỉm cười đón nhận cuộc đối đầu trực diện. Anh tiếp tục tung thêm một cú đấm tay trái uy lực khiến đối thủ ngã xuống lần thứ hai. Sau đó là một chuỗi tấn công dồn dập từ phía Takeru, nhưng tiếng chuông đã vang lên đưa trận đấu sang hiệp 3.

Ở hiệp 3, Rodtang lấy lại thế trận, cả hai tạo ra một màn đổi đòn cực kỳ khốc liệt. Hiệp 4 tiếp tục chứng kiến sự giằng co, những cú đấm của Rodtang bắt đầu tìm đến mặt của Takeru, đẩy anh vào thế bị ép sân. Takeru phản công bằng những cú đá front kick, nhưng Rodtang cũng dồn toàn lực tấn công khiến Takeru rơi vào tình thế nguy hiểm.

Rodtang không duy trì được sức mạnh như trận thắng trước Takeru vào năm 2025

Trong hiệp đấu cuối cùng, cả hai võ sĩ đã dồn hết sức lực còn lại. Takeru ghi điểm knockdown thứ ba bằng một cú đấm thẳng tay phải và ngay sau đó là lần knockdown thứ tư để giành chiến thắng TKO chung cuộc.

Khoảnh khắc chiến thắng, Takeru liên tục đập tay xuống sàn đài và hét lớn, sau đó thực hiện cú nhào lộn ăn mừng quen thuộc. Sau trận đấu, anh đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Giọt nước mắt của Takeru sau khi thắng Rodtang

Takeru đã có một hành trình đầy nghị lực kể từ sau thất bại trước Tenshin Nasukawa vào tháng 6/2022. Anh ký hợp đồng với ONE vào tháng 4/2023 để nhắm tới Rodtang. Ở lần chạm trán đầu tiên vào tháng 3/2025, anh từng bị Rodtang hạ gục chỉ sau 1 phút 20 giây ở hiệp 1. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Dennis Puric vào tháng 11 cùng năm, anh đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau trận đấu tiếp theo, chính là trận tái đấu định mệnh này.

Rodtang bật khóc

Về phía Rodtang, võ sĩ này cũng bật khóc sau khi thua Takeru. Tờ Siam Sports chia sẻ bức ảnh Rodtang ôm mặt khóc trên mạng xã hội và viết: “"Hình ảnh làm lay động trái tim người hâm mộ Thái Lan: Những giọt nước mắt của Rodtang Jitmuangnon sau thất bại TKO trước Takeru Segawa”.

Trước trận đấu, tờ Thairath cho biết Rodtang Jitmuangnon sẽ nhận khoảng 20 triệu baht (hơn 16 tỷ đồng) cho trận tái đấu với Takeru Segawa. Tờ Thairath cho rằng đây sẽ là mức thù lao cao nhất trong sự nghiệp của võ sĩ Muay Thái nổi tiếng này.