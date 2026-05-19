Cao thủ truyện Kim Dung có thật ngoài đời, 70 võ tăng Thiếu Lâm phải kính nể

Trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung có nhóm Võ Đang thất hiệp nổi danh thiên hạ, là đệ tử của Trương Tam Phong. 7 người này gồm Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc.

Một trong số thất hiệp là nhân vật có thật ngoài đời.

Cao thủ nội gia quyền Trương Tùng Khê

Trong đó, nhân vật Trương Tùng Khê được sáng tác dựa trên nguyên mẫu võ thuật gia Trương Tùng Khê thời nhà Minh. Kim Dung đã nhấn mạnh và nâng tầm đặc điểm mưu trí của ông trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Hình tượng Võ Đang thất hiệp trên phim ảnh

Theo tiểu thuyết của Kim Dung, Trương Tùng Khê nổi tiếng là "bộ não" của Võ Đang. Ngôn hành của ông thể hiện rõ môn phong trọng nghĩa khí, đoàn kết và chính trực của người Võ Đang.

Còn ngoài đời thực, Trương Tùng Khê là một võ thuật gia nổi tiếng và có những tư liệu phán đoán rằng ông là truyền nhân Nội gia quyền từ Trương Tam Phong chứ không phải là đệ tử như trong truyện.

Trong cuốn “Ninh Ba phủ chí - Phần truyện về Trương Tùng Khê” do Cao Bỉnh Nhân biên soạn thời nhà Thanh cũng có đề cập: quyền pháp thiên hạ được chia làm hai loại là Nội gia quyền và Ngoại gia quyền. Ngoại gia chính là võ công Thiếu Lâm ngày nay, còn Nội gia là do Trương Tam Phong truyền lại, mà mạch của Trương Tùng Khê là chính tông nhất.

Trương Tùng Khê là cao thủ có thuật, cũng thuộc phái Nội Gia Quyền của Trương Tam Phong

Người đời phần lớn biết đến võ công của Trương Tùng Khê là thông qua cuốn "Vương Chinh Nam mộ chí minh" do học giả Hoàng Tông Hy viết. Trong đó, Vương Chinh Nam là hậu bối truyền nhân của Trương Tùng Khê. Qua quá trình kết giao với Vương Chinh Nam, Hoàng Tông Hy đã mạnh dạn đưa ra một nhận định: "Tam Phong là bậc đan sĩ núi Võ Đang, Tống Huy Tông từng triệu kiến nhưng đường sá trắc trở không đi được... Bản lĩnh của Tam Phong, một trăm năm sau lưu truyền đến Thiểm Tây, mà Vương Tông là người xuất chúng nhất. Người vùng Ôn Châu là Trần Châu Đồng nhận được truyền thừa, đem võ công này dạy cho người trong làng, từ đó lưu truyền ở Ôn Châu. Vào niên hiệu Gia Tĩnh, Trương Tùng Khê là người nổi danh nhất”.

Theo Baidu, Trương Tùng Khê là người vùng Ngân Huyện (nay là quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang), một võ thuật gia thời nhà Minh và là người sáng lập ra phái Võ Đang Tùng Khê (Nội Gia Quyền Tùng Khê). Ông sống vào thời vua Gia Tĩnh nhà Minh, không rõ năm sinh.

Tùng Khê con người ôn hòa như một học giả, gặp ai cũng cung kính, vóc dáng gầy gò như không chịu nổi sức nặng của y phục. Khi có người đến cầu học bản lĩnh, ông đều khiêm tốn từ chối và lánh đi.

Trương Tùng Khê học quyền pháp từ sư phụ Tôn Thập Tam Lão, rồi tự mình nghiền ngẫm, đúc kết ra khẩu quyết 5 chữ: “Cần, Khẩn, Kính (Trực), Kình, Thiết".

Thể hiện bản lĩnh khiến 70 võ tăng Thiếu Lâm kính phục

Tư tưởng cốt lõi của quyền pháp do Trương Tùng Khê sáng tạo là: Lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân (ra tay sau đến trước), thuận thế mượn lực, thừa hư đạo khích (đánh vào chỗ trống, sơ hở). Trương Tùng Khê đã hấp thu sở trường của 8 nhà quyền thuật lớn đương thời gồm "Tăng, Nhạc, Du, Triệu, Hồng, Tuệ, Tự, Hóa", đồng thời dung hợp các kỹ pháp vật và cầm nã.

Ông đề xuất khẩu quyết 5 chữ và nguyên lý võ công cương nhu hài hòa. Hệ thống quyền pháp Tùng Khê vô cùng hoàn chỉnh, bao gồm 16 phần từ mạch truyền thừa, quyền lý, phong cách đặc trưng, thủ nhãn thân bộ pháp cho đến các bài quyền và binh khí.

Trương Tùng Khê đã sáng lập phái Nội Gia Quyền Tùng Khê

Trương Tùng Khê được hậu thế tôn vinh là nhất đại tông sư của Nội Gia Quyền. Quyền pháp của ông lừng lẫy một thời vào niên hiệu Gia Tĩnh. Danh tướng kháng Oa Thích Kế Quang khi huấn luyện Thích Gia Quân đã sử dụng rất nhiều phương pháp từ triết lý võ học của ông vì tính chất "ngự địch không một sơ hở, lấy tĩnh chế động, kẻ phạm vào lập tức ngã nhào". Điều này từng khiến các tăng binh Thiếu Lâm không phục và dẫn đến trận thách đấu 70 người nổi tiếng, giúp uy danh của Võ Đang Nội Gia Quyền chấn động thiên hạ.

Thời bấy giờ, tăng binh Thiếu Lâm nổi tiếng thiên hạ về sự dũng mãnh. Gặp lúc nạn Oa khấu hoành hành, quan phủ đã triệu tập tăng binh đến đánh giặc. Có toán tăng binh gồm 70 người nghe danh Tùng Khê liền đến Ngân Huyện đòi gặp mặt. Tùng Khê chủ động né tránh không ra. Các thanh niên trẻ tuổi khích bác, ông bèn thử đến chỗ các tăng binh Thiếu Lâm một chuyến. Thấy các vị tăng nhân đang so tài võ nghệ trên tửu lầu, ông vô tình bật cười. Đám tăng binh biết đó là Trương Tùng Khê liền cầu xin so tài.

Tùng Khê nói: "Nếu nhất định muốn thử, phải gọi Lý Chính (quan địa phương) đến lập ước, chết sống không oán hận". Đám tăng binh đồng ý. Tùng Khê khoanh tay ngồi nhìn. Một vị tăng nhân nhảy tới đá một cước. Tùng Khê khẽ nghiêng mình, giơ tay tiễn một lực. Vị tăng nhân đó liền như một viên đạn bay qua cửa sổ, ngã từ trên lầu cao xuống, suýt chết. Lúc này đám đông tăng nhân mới bàng hoàng kính phục.

Môn phái do Trương Tùng Khê sáng lập được truyền lại cho tới ngày nay

Có lần ông cùng các thanh niên vào thành. Đám thanh niên cố ý đóng cửa Nguyệt Thành (thành phụ bao quanh cổng thành chính) nhốt ông lại, rồi đồng loạt quỳ lạy nói: "Hôm nay tiến lui đều lỡ đường, mong tiền bối lộ một chiêu". Trương Tùng Khê bất đắc dĩ, bèn bảo các thanh niên khuân những tảng đá tròn nặng vài trăm cân xếp chồng lên nhau. Ông nói: "Lão già 70 tuổi, chẳng còn việc gì để thử thách, làm trò cười cho các vị mà thôi". Nói rồi ông giơ tay trái dùng cạnh bàn tay chém xuống một phát, cả ba tảng đá đều vỡ làm đôi, khiến cả đám thanh niên ngỡ ngàng.

Từ thời nhà Thanh trở về sau, phái Tùng Khê Nội Gia Quyền tiếp tục được lưu truyền. Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, Trương Ngọ Đình – một tiêu sư thuộc tiêu cục Hưng Thuận ở Thiên Tân – đã truyền dạy Tùng Khê Nội Gia Quyền cho Trần Hiểu Đông, một người gốc Nam Sung, Tứ Xuyên. Sự kiện này đã mở ra con đường lưu truyền của môn võ này tại Tứ Xuyên, và tính đến nay đã truyền lại đến thế hệ thứ 15.