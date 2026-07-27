Hơn 500 thí sinh tranh tài tại cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026

(VTC News) -

Vòng tuyển chọn cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026 diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội thu hút hơn 500 thí sinh tham gia. Các em được chia thành ba ca thi để thể hiện khả năng dẫn chương trình, kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh sân khấu trước hội đồng giám khảo.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026 thu hút hơn 500 thí sinh.

Theo ban tổ chức, sau vòng tuyển chọn, những thí sinh có phần thể hiện nổi bật sẽ tiếp tục bước vào vòng bán kết và chung kết của cuộc thi. Đây là mùa tổ chức thứ 13, hướng tới việc tạo sân chơi cho học sinh yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình, đồng thời giúp các em rèn luyện sự tự tin và khả năng giao tiếp trước đông người.

Đồng hành cùng cuộc thi năm nay có nhiều nghệ sĩ, MC và nhà báo như NSND Lan Hương, MC Thanh Mai, diễn viên Minh Hương, diễn viên Huyền Sâm, Trúc Mai, MC Duy Anh, MC Thùy Dương, ca sĩ Việt Tú, Hoa hậu Dương Trà Giang cùng các nhà báo Vũ Thanh Hường, Ngô Bá Lục, Hạnh An An, Bùi Việt Cường và đạo diễn Thu Hoài.

Chia sẻ tại sự kiện, MC Thanh Mai - Trưởng ban tổ chức cho biết mục tiêu của cuộc thi không chỉ là tìm kiếm những MC nhí có năng khiếu mà còn mong muốn tạo cơ hội để mỗi em nhỏ được thể hiện bản thân.

Các nghệ sĩ đồng hành với cuộc thi.

“Tôi tin mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội cất lên tiếng nói của mình. Điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy một em bé rụt rè dần trở nên tự tin, trưởng thành hơn, cùng với sự đồng hành của bố mẹ trên hành trình ấy”, nữ MC nói.

Theo MC Thanh Mai, bản thân chị từng có tuổi thơ nhiều khó khăn nên hiểu rằng sự tự ti có thể trở thành rào cản đối với quá trình trưởng thành của trẻ. Vì vậy, cuộc thi hướng đến việc tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng biểu đạt và sự tự tin trước công chúng.

Ngoài các vòng thi, ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay còn kết hợp với các dự án thư viện và sách nói. Những thí sinh từ vòng bán kết trở đi có cơ hội đăng ký tham gia Câu lạc bộ Thư viện Sách nói để được đào tạo miễn phí về kỹ năng đọc, giọng nói và thể hiện tác phẩm nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.