Giáo sư top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới làm phó hiệu trưởng

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ban hành quyết định về công tác nhân sự tại Trường Đại học Quốc tế. Theo đó, GS.TS Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học của trường, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng.

Ông Phạm Văn Hùng, sinh năm 1974, là giáo sư ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học Thực phẩm. Ông nhận bằng tiến sĩ năm 2005 tại Trường ĐH Phủ Osaka (Nhật Bản) và được bổ nhiệm chức danh giáo sư vào năm 2022 tại Trường ĐH Quốc tế.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo sư Phạm Văn Hùng có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dinh dưỡng và thực phẩm chức năng. Ông là tác giả của hơn 90 công bố khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI uy tín và từng được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Tính đến năm 2025, ông có chỉ số H-index 38 với tổng số 5.435 lượt trích dẫn.

Đặc biệt, ông nhiều năm liền được xếp hạng trong top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, ghi nhận những đóng góp học thuật có giá trị và sức lan tỏa trên bình diện quốc tế.