Giáo sư Nguyễn Đình Hối qua đời

Sáng 29/6, theo thông tin từ gia đình, Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Sinh năm 1934 tại Thanh Hóa, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1960. Ông là một trong những nhà giáo, nhà quản lý và thầy thuốc có ảnh hưởng lớn đối với nền y học nước nhà.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối. (Ảnh: BVCC)

Trong giai đoạn 1993-2007, trên cương vị Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, ông đã góp phần đổi mới công tác đào tạo, phát triển hệ thống đào tạo sau đại học và xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao.

Ông cũng là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, được xem là người đặt nền móng cho mô hình kết hợp Trường - Viện tại Việt Nam, gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

Suốt sự nghiệp, GS Nguyễn Đình Hối hướng dẫn 23 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 9 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 12 học viên cao học cùng nhiều bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp I. Ông chủ biên 10 bộ giáo trình, 5 sách chuyên khảo, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 công trình khoa học.

Không chỉ đóng góp trong lĩnh vực đào tạo, ông còn giữ nhiều cương vị quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi - Nội soi Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam. Trên các cương vị này, ông thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh.

Với những cống hiến nổi bật, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối được trao nhiều phần thưởng cao quý như Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1996), Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Giải thưởng Tôn Thất Tùng (2004), Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ (2006)...

Năm 2025, tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 tổ chức ở TP.HCM, ông được trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement Award) - giải thưởng uy tín của Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á và Bộ Y tế nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của ngành y tế trong khu vực.

Ông cũng là bác sĩ Việt Nam thứ tư nhận giải thưởng danh giá này, sau GS.TS Vũ Văn Đính, bà Vi Nguyệt Hồ và GS.TS Lê Ngọc Trọng.

Sự ra đi của GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối là mất mát lớn đối với ngành y Việt Nam. Những đóng góp của ông trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển ngoại khoa, xây dựng mô hình bệnh viện đại học và thúc đẩy quản trị y tế hiện đại sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho các thế hệ thầy thuốc kế tiếp.