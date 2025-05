Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời

Thông tin từ đại diện gia đình GS.TS Đặng Lương Mô, ông vừa qua đời lúc 13h40 chiều 6/5, thượng thọ 89 tuổi. Ông lâm trọng bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Giáo sư Đặng Lương Mô sinh năm 1936 tại Kiến An, Hải Phòng. Năm 21 tuổi, ông xuất sắc giành được học bổng của Chính phủ Nhật Bản, du học ngành điện tử tại xứ sở hoa anh đào.

Ông cùng là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản phong hàm Giáo sư, bởi ông đã công bố hơn 300 công trình khoa học, sáng tạo mạch điện tử Dang Model nổi tiếng mà cả thế giới tin dùng.

Giáo sư Đặng Lương Mô còn góp phần quan trọng chế tạo “Con Chip” điện tử đầu tiên mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Năm 1962, Ông Đặng Lương Mô tốt nghiệp Đại học Tokyo và hai năm sau ông đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đến năm 1968, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học, trở thành chuyên viên nghiên cứu Viện Nghiên cứu trung ương Toshiba Nhật Bản trong bốn năm (1968 - 1971). Sau đó ông về nước giảng dạy tại Đại học Khoa học Sài Gòn (nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM).

Cùng khoảng thời gian này, ông còn giảng dạy tại Học viện Quốc gia kỹ thuật (nay là Trường đại học Bách khoa TP.HCM) với chức danh giám đốc trường điện. Đến năm 1973, ông được đề bạt là viện trưởng Học viện Quốc gia kỹ thuật.

Năm 1976, ông trở lại Nhật tiếp tục công việc làm chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu trung ương Toshiba Nhật Bản. Năm 1983, ông được mời sang giảng dạy tại Đại học Hosei, với tư cách giáo sư trưởng khoa điện tử tin học, một khoa mới mở.

Ông đã được bầu vào Viện Hàn lâm khoa học New York từ năm 1992. Ông còn là hội viên thượng cấp của Hội Kỹ sư điện - điện tử - tin học IEEE, Mỹ).

Năm 2002, ông về nước tham gia việc giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu cao học tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học phòng thí nghiệm công nghệ Nano; cố vấn cho giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Ông đã có hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế.

GS.TS Đặng Lương Mô là người tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ vi mạch tại Việt Nam. Ông là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025 vừa được TP.HCM tôn vinh dịp 30/4 vừa qua.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học New York, Hội viên thượng cấp Hội Kỹ sư Điện - Điện tử-Tin học Hoa Kỳ. Ông được trao tặng “Giải thưởng Vinh danh nước Việt”, là Nhà khoa học tiên phong phát triển ngành Vi mạch Điện tử Việt Nam. Ông có tên trong Danh sách những Người nổi tiếng Thế giới (Marquis Who’s Who In The World).